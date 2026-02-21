Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarský prezident rokoval vo Vatikáne s pápežom Levom XIV. o mieri

Na snímke maďarský prezident Tomás Sulyok . Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Budapešť 21. februára (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok absolvoval v sobotu vo Vatikáne súkromnú audienciu u pápeža Leva XIV. Hlavnou témou ich rozhovoru bola otázka mieru v Európe a ochrana kresťanských hodnôt, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server telex.hu.

Maďarská hlava štátu po stretnutí zdôraznila, že mier považuje za „najdôležitejšiu hodnotu našej doby“. Podľa jeho slov panuje medzi oboma stranami zhoda v tom, že úsilie o ukončenie konfliktov je prioritou.

„Dnes nikto nespochybňuje, že mier je prvoradý a v Európe je Vatikán popri Maďarsku najoddanejším zástancom mieru,“ uviedol Sulyok pre médiá.

Server poznamenal, že Sulyok pozval hlavu katolíckej cirkvi na návštevu Maďarska, ktorej dátum a detaily zatiaľ nezverejnili.

Okrem bezpečnostnej situácie sa štátnici venovali aj duchovným otázkam. Maďarský prezident podčiarkol, že zachovanie kresťanského kultúrneho a duchovného dedičstva je pre Maďarsko kľúčové a v tomto úsilí vníma Svätú stolicu ako rozhodujúceho partnera.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
