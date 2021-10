Maďarský prezident schválil plán rozvoja armády

Budapešť 20. októbra (TASR) - Maďarský prezident János Áder schválil plán rozvoja ozbrojených síl, ktorý má zaistiť, aby sa Maďarsko a jeho armáda stali dominantnou ozbrojenou silou v regióne. Po schôdzke s prezidentom to v stredu uviedol veliteľ armády Romulusz Ruszin-Szendi, informovala agentúra MTI.



Veliteľ oboznámil prezidenta s detailami afganskej evakuačnej operácie a nedávneho vojenského cvičenia Breakthrough (Prielom) 2021, na ktorom maďarskí vojaci prezentovali tradičné i nové bojové spôsobilosti.



"Prezidentovo schválenie bolo potrebné napríklad na vytvorenie novej práporovej štruktúry, pričom hlava štátu naznačila, že je odhodlaná prispieť k vytvoreniu nových vojenských útvarov v Maďarsku," dodal Ruszin-Szendi s tým, že už v tejto súvislosti prebiehajú potrebné analýzy.



Veliteľ armády zdôraznil, že celkový počet vojakov zostane v rámcoch schválených maďarským parlamentom, avšak zmení sa štruktúra vojsk.



Po Áderovom schválení bude maďarská armáda - podľa slov Ruszina-Szendiho - pokračovať už v začatých reformách, v dôsledku ktorých bude Maďarsko čoraz autentickejším členom NATO. "Občania Maďarska budú pritom čoraz viac pociťovať, že maďarský vojak im každodenne slúži," uzavrel.



Po ukážke jesenného cvičenia maďarských ozbrojených síl Breakthrough na Ústrednom vojenskom výcvikovom stredisku a strelnici Hajmáskér vo Veszprémskej župe 30. septembra premiér Viktor Orbán zverejnil na Facebooku video, ktoré uviedol slovami: "Silná armáda, silná krajina!" Orbán v ňom vyjadril vďaku mladým vojakom za to, že sa rozhodli nastúpiť do profesionálnej vojenskej služby.



Maďarské ozbrojené sily realizujú desaťročný program rozvoja, ktorý sa dotkne oblasti leteckej prepravy, ochrany vzdušného priestoru i kybernetickej ochrany. V rámci tohto programu s názvom Zrínyi 2026 budú posilnené prakticky všetky druhy výzbroje, pričom sa počíta s rozšírením kapacít vojenského priemyslu vo výrobe zbraní a munície.











