Maďarský prezident Sulyok: Na moju rezignáciu nie je priestor
Prezident označil vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny za hrozby a útok na ústavný poriadok.
Autor TASR
Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok vyhlásil, že „napriek vyhrážkam“ je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Magyar, nie je priestor. Hlava štátu svoj postoj vyjadrila v rozhovore pre nemecký politologický časopis Cicero, z ktorého citoval v utorok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok podotkol, že Magyarovi ponúkol spoluprácu, avšak premiér požadoval jeho rezignáciu „osobne ladeným tónom“.
„V prvom rade by som chcel začať tým, že som prisahal dodržiavať a presadzovať ústavu, rovnako ako to urobili predseda vlády a poslanci parlamentu. Maďarská ústava jasne definuje právomoci prezidenta Maďarska. Prezident v Maďarsku nemá výkonnú moc, ale skôr povinnosti a právomoci týkajúce sa verejného práva,“ povedal Sulyok v rozhovore.
Prezident označil vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny za hrozby a útok na ústavný poriadok. Odmieta preto odstúpiť a zdôrazňuje, že neexistujú ústavné dôvody na jeho odchod. Demokracia ani právny štát nemôžu podľa jeho vyjadrenia fungovať na základe vyhrážok. Podčiarkol, že prísahou je viazaný zachovať ústavný poriadok.
Magyar a ministerka spravodlivosti Márta Görögová sa v pondelok ráno v Sándorovom paláci stretli s prezidentom Sulyokom, ktorého po víťazstve v aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamásovi Sulyokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu.
Premiér po stretnutí so Sulyokom novinárom povedal, že bude „informovať poslanecký klub strany Tisza o rozhodnutí prezidenta republiky a bezodkladne začneme konanie smerujúce k (jeho) odvolaniu“. Vládna strana podľa slov premiéra znovelizuje ústavu, pričom nebude pokračovať v „personalizovanej legislatíve“, ale obnoví maďarský právny štát a demokraciu. Tento proces má trvať približne mesiac.
Magyar v minulosti Sulyoka označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Fidesz v nedeľu vydal vyhlásenie, v ktorom Magyarove kroky označil za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“ a postavil sa na stranu prezidenta Sulyoka, ktorého podľa nich Magyar protiústavne napáda. Premiér podľa Fideszu „naďalej kráča cestou diktatúry a nezákonných ultimát“.
