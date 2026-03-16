Maďarský prezident Sulyok navštívi Poľsko

Na snímke maďarský prezident Tomás Sulyok. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Maďarský a poľský parlament v roku 2007 vyhlásili 23. marec za sviatok priateľských vzťahov medzi oboma národmi. Oslavy sviatku sa konajú každoročne v rôznych mestách oboch krajín.

Autor TASR
Budapešť 16. marca (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok s manželkou oslávi 23. marca v poľskom Przemyslu spolu s poľským prezidentom Karolom Nawrockim Deň poľsko-maďarského priateľstva. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský a poľský parlament v roku 2007 vyhlásili 23. marec za sviatok priateľských vzťahov medzi oboma národmi. Oslavy sviatku sa konajú každoročne v rôznych mestách oboch krajín.

Vlani sa bývalý poľský prezident Andrzej Duda zúčastnil na slávnostnom predstavení Divadla Csikyho Gergelya v Kaposvári. „Ani politické intrigy nemôžu zničiť maďarsko-poľské priateľstvo,“ vyhlásil vtedy Sulyok.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
