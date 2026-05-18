Maďarský prezident Sulyok odmieta výzvu premiéra Magyara, aby odstúpil
V súvislosti s prípadnými ústavnými zmenami Sulyok upozornil na dôležitosť dodržiavania princípov právneho štátu a európskych hodnôt.
Autor TASR
Budapešť 18. mája (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok v rozhovore pre server index.hu jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Premiér Péter Magyar označil prezidenta za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Hlave štátu, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry, dal predseda vlády termín na dobrovoľnú rezignáciu. Majú tak urobiť do 31. mája, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok v rozsiahlom rozhovore zverejnenom v pondelok zdôraznil, že zastávať post prezidenta považuje za najväčšiu možnú poctu pre Maďara a poznamenal, že spätne neľutuje žiadne zo svojich rozhodnutí.
Podľa jeho slov prezident už svojou existenciou vyjadruje jednotu národa a tiež tým, že politické kroky zasadzuje do ústavného rámca, v ktorom musí reprezentovať väčšinu aj menšinu, pričom miera podpory strán je politickou otázkou.
Sulyok vníma silný politický dopyt po novej interpretácii prezidentskej funkcie, no dôveru voči hlave štátu považuje za politickú kategóriu, ktorú podľa neho nemožno priamo uplatňovať vo vzťahu k parlamentu či vláde.
Prezident reagoval aj na Magyarove ultimátum, ktorý ho vyzval na rezignáciu. Sulyok zdôraznil, že na takýto krok neexistuje žiadny právny ani ústavný dôvod a funkcie sa vzdá iba v prípade, ak by bol výkon jeho úradu úplne znemožnený.
Kritiku zo strany premiéra odmietol komentovať s vysvetlením, že „kategórie neschopnosti a nehodnosti“, čo mu Magyar viackrát vyčítal, ústava nepozná. Na margo súčasnej politickej situácie povedal, že v krajine došlo iba k zmene vlády, a nie k akejsi zmene režimu, ako to interpretuje nový ministerský predseda a jeho strana Tisza.
V súvislosti s prípadnými ústavnými zmenami Sulyok upozornil na dôležitosť dodržiavania princípov právneho štátu a európskych hodnôt.
Vtedajšieho predsedu Ústavného súdu, Sulyoka, zvolilo za prezidenta Národné zhromaždenie 26. februára 2024. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli hlasy poslancov bloku Fidesz-KDNP. Za hlasovalo 134 poslancov, piati boli proti. Parlamentné frakcie Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP) a Párbeszéd (Dialóg) opustili pred hlasovaním rokovaciu sálu.
Sulyokova predchodkyňa Katalin Nováková odstúpila z postu po necelých dvoch rokoch v úrade 10. februára 2024 v súvislosti s kauzou amnestie pre Endreho K., ktorý bol odsúdený za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske. Jej abdikáciu prijal maďarský parlament 196 hlasmi všetkých prítomných poslancov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
