Maďarský prezident Sulyok prijal novozvolenú čilskú hlavu štátu Kasta
Prezidenti diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja ďalšej bilaterálnej spolupráce.
Autor TASR
Budapešť 4. februára (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok prijal v stredu v Budapešti novozvoleného prezidenta Čile Josého Antonia Kasta. Kancelária prezidenta to uviedla pre agentúru MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok počas stretnutia v Sándorovom paláci vyzdvihol diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú už 101-ročnú históriu.
Maďarská hlava štátu zdôraznila, že Maďarsko a Čile spájajú napriek veľkej geografickej vzdialenosti spoločné kresťanské hodnoty. Za kľúčové v tomto smere označil najmä ochranu rodiny a jej ústrednú úlohu v spoločnosti.
Prezidenti diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja ďalšej bilaterálnej spolupráce.
Kast, ktorý zvíťazil v decembrovom druhom kole prezidentských volieb, na záver stretnutia oficiálne pozval maďarského prezidenta na svoju marcovú inauguráciu v Santiagu de Chile. Úradu sa ujme 11. marca podľa agentúry AFP ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta, ktorého brutálny režim zanechal v tejto juhoamerickej krajine hlboké jazvy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
