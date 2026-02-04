Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarský prezident Sulyok prijal novozvolenú čilskú hlavu štátu Kasta

Na snímke prezident Čile Jose Antonio Kast. Foto: TASR/AP

Prezidenti diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja ďalšej bilaterálnej spolupráce.

Autor TASR
Budapešť 4. februára (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok prijal v stredu v Budapešti novozvoleného prezidenta Čile Josého Antonia Kasta. Kancelária prezidenta to uviedla pre agentúru MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Sulyok počas stretnutia v Sándorovom paláci vyzdvihol diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú už 101-ročnú históriu.

Maďarská hlava štátu zdôraznila, že Maďarsko a Čile spájajú napriek veľkej geografickej vzdialenosti spoločné kresťanské hodnoty. Za kľúčové v tomto smere označil najmä ochranu rodiny a jej ústrednú úlohu v spoločnosti.

Prezidenti diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja ďalšej bilaterálnej spolupráce.

Kast, ktorý zvíťazil v decembrovom druhom kole prezidentských volieb, na záver stretnutia oficiálne pozval maďarského prezidenta na svoju marcovú inauguráciu v Santiagu de Chile. Úradu sa ujme 11. marca podľa agentúry AFP ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta, ktorého brutálny režim zanechal v tejto juhoamerickej krajine hlboké jazvy.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

