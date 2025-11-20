< sekcia Zahraničie
Maďarský prezident Sulyok sa ako veliteľ armády zúčastnil na streľbe
Prezident strieľal z pištole aj zo samopalu a prezrel si taktickú vojenskú ukážku.
Autor TASR
Budapešť 20. novembra (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok sa ako vrchný veliteľ Maďarských ozbrojených síl (Magyar Honvédség) zúčastnil na streľbe a pochode. Cvičenie sa konalo na vojenskej výcvikovej základni v obci Püspökszilágy v Peštianskej stolici. Hlava štátu to uviedla vo štvrtok v príspevku zverejnenom na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok zverejnil aj niekoľko fotografií z priebehu výcviku. Prezident strieľal z pištole aj zo samopalu a prezrel si taktickú vojenskú ukážku. Nasledoval šesťkilometrový pochod, ktorý hlava štátu spolu s ďalšími vojakmi absolvovala v daždivom teréne.
„Výkon a nadšenie vojakov ma opäť presvedčili o ich pevnom odhodlaní brániť krajinu,“ uzavrel svoj príspevok prezident republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
