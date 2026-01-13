Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. január 2026
Maďarský prezident Sulyok vypísal parlamentné voľby na 12. apríla

Na snímke maďarský prezident Tomás Sulyok. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V Maďarsku upravuje voľbu poslancov príslušný zákon z roku 2011.

Autor TASR
Budapešť 13. januára (TASR) - Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. V utorok to na Facebooku oznámil prezident Maďarska Tamás Sulyok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„V súlade s ustanoveniami Ústavy a Zákona o volebnom konaní som uznesením k tejto veci stanovil všeobecné voľby poslancov na rok 2026. Voľby sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026,“ napísal Sulyok. Ako zdôraznil, jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil.

V Maďarsku upravuje voľbu poslancov príslušný zákon z roku 2011. Voľby sú jednokolové.
