Maďarský prezident Sulyok vypísal parlamentné voľby na 12. apríla
Autor TASR
Budapešť 13. januára (TASR) - Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. V utorok to na Facebooku oznámil prezident Maďarska Tamás Sulyok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V súlade s ustanoveniami Ústavy a Zákona o volebnom konaní som uznesením k tejto veci stanovil všeobecné voľby poslancov na rok 2026. Voľby sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026,“ napísal Sulyok. Ako zdôraznil, jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil.
V Maďarsku upravuje voľbu poslancov príslušný zákon z roku 2011. Voľby sú jednokolové.
