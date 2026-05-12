< sekcia Zahraničie
Maďarský prezident Sulyok zaželal novej vláde silu a dôstojnú službu
Premiér Péter Magyar podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu požiadal Sulyoka, aby na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu hlava štátu pri tejto príležitosti nefigurovala.
Autor TASR
Budapešť 12. mája (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok vymenoval v utorok ministrov novej vlády a zaželal im, aj poslancom parlamentu, veľa síl a dôstojnú službu v záujme národa. Kancelária hlavy štátu to oznámila po slávnostnom akte odovzdania poverovacích listín šestnástim ministrom vlády, informuje agentúra MTI, píše spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér Péter Magyar podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu požiadal Sulyoka, aby na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu hlava štátu pri tejto príležitosti nefigurovala.
Magyar ráno na Facebooku oznámil, že „členovia vlády strany Tisza si ani po vymenovaní, ani po zložení prísahy neželajú gratuláciu od bábkového prezidenta republiky ani možnosť spoločného fotografovania.“
Pred štyrmi rokmi vtedajšia prezidentka Katalin Nováková vymenovala členov Orbánovej vlády v Sándorovom paláci, kde sa uskutočnilo skupinové fotenie s hlavou štátu a novovytvoreným kabinetom, pripomína server.
Sulyoka na post hlavy štátu navrhol vládny blok Fidesz-KDNP po tom, ako vo februári 2024 odstúpila prezidentka Nováková v dôsledku udelenia milosti v pedofilnej kauze. Maďarský parlament zvolil Sulyoka 26. februára 2024 v tajnom hlasovaní hneď v prvom kole. Získal podporu 134 poslancov vládnej väčšiny.
Magyar označil prezidenta za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Tvrdí, že nie je schopný nezávislého konania a slúži záujmom bývalej vládnej strany Fidesz. Nový premiér dal hlave štátu, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry termín na dobrovoľnú rezignáciu do 31. mája 2026.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér Péter Magyar podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu požiadal Sulyoka, aby na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu hlava štátu pri tejto príležitosti nefigurovala.
Magyar ráno na Facebooku oznámil, že „členovia vlády strany Tisza si ani po vymenovaní, ani po zložení prísahy neželajú gratuláciu od bábkového prezidenta republiky ani možnosť spoločného fotografovania.“
Pred štyrmi rokmi vtedajšia prezidentka Katalin Nováková vymenovala členov Orbánovej vlády v Sándorovom paláci, kde sa uskutočnilo skupinové fotenie s hlavou štátu a novovytvoreným kabinetom, pripomína server.
Sulyoka na post hlavy štátu navrhol vládny blok Fidesz-KDNP po tom, ako vo februári 2024 odstúpila prezidentka Nováková v dôsledku udelenia milosti v pedofilnej kauze. Maďarský parlament zvolil Sulyoka 26. februára 2024 v tajnom hlasovaní hneď v prvom kole. Získal podporu 134 poslancov vládnej väčšiny.
Magyar označil prezidenta za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Tvrdí, že nie je schopný nezávislého konania a slúži záujmom bývalej vládnej strany Fidesz. Nový premiér dal hlave štátu, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry termín na dobrovoľnú rezignáciu do 31. mája 2026.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)