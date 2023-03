Maďarský prieskum: Krízu podľa opýtaných spôsobuje najmä korupcia

Budapešť 29. marca (TASR) - Drvivá väčšina Maďarov označila hospodársku situáciu v krajine za veľmi, prípadne dosť vážnu. Korupcia je hlavnou príčinou krízy podľa 77 percent opýtaných a 63 percent sa domnieva, že zlá situácia je spôsobená hospodárskou politikou vlády. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Medián v internetovom vydaní týždenníka Heti Világgazdaság, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ako príčinu zlej ekonomickej situácie Maďarska označilo 60 percent opýtaných vojnu na Ukrajine, ekonomické sankcie voči Rusku 57 percent respondentov.



Medzi ďalšími príčinami krízy figuruje so 47 percentami opýtaných epidémia koronavírusu, so 45 percentami počasie a so 41 percentami prisťahovalectvo.



Situáciu vníma za veľmi vážnu 35 percent a za dosť vážnu 48 percent Maďarov.



Prieskum vykonal Medián telefonicky v období od 21. do 27. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)