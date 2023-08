Maďarský prieskum: Popularita Fideszu v júli klesla o dve percentá

Budapešť 8. augusta (TASR) - Podpora maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP v júli klesla o dva percentuálne body na 31 percent, zatiaľ čo opozičná strana Demokratická koalícia (DK) a radikálne Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) zaznamenali jednopercentný nárast popularity. DK aktuálne podporuje 13 percent a Hnutie naša vlasť šesť percent Maďarov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu straníckych preferencií inštitútu Republikon zverejnených serverom telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V analýze prieskumu uskutočneného medzi 14. a 25. júlom inštitút uvádza, že podpora Fidesz-KDNP klesla na najnižšiu úroveň za obdobie uplynulého polroka. Vládny blok si však stále udržiava výrazný náskok pred ďalšími stranami.



K poklesu popularity Fidesz-KDNP mohli prispieť viaceré opatrenia kabinetu. Medzi ne patrí napríklad zrušenie cenového stropu potravín, obmedzenie výšky pôžičky na dieťa, schválenie ostro kritizovaného zákona o štatúte učiteľov. Vláda stále nedokázala prekonať ekonomické ťažkosti. Inflácia bola v júni stále na úrovni 20,1 percenta a potraviny boli o 29,3 percenta drahšie ako rok predtým, píše Republikon.



Druhou najsilnejšou stranou je DK, a treťou je strana Momentum so stagnujúcimi šiestimi percentami. Päťpercentný prah vstupu do parlamentu z ďalších strán prekročilo iba Hnutie naša vlasť. Pomer nerozhodných voličov v tomto prieskume dosiahol 28 percent.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)