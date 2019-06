Maďarský prokurátor chce, aby ukrajinský kapitán lode bol vo väzbe

Generálny prokurátor pripomenul a zdôraznil, že kapitán vymazal údaje zo svojho mobilného telefónu, čím skomplikoval priebeh vyšetrovania.

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarský generálny prokurátor Péter Polt podal na najvyšší súd opravný prostriedok v kauze prepustenia ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sygin Jurija C. z vyšetrovacej väzby na kauciu. Kapitán je podozrivý, že 29. mája spôsobil tragickú zrážku s vyhliadkovou loďou v Budapešti.



Podľa internetového vydania denníka Népszava prokurátor predtým neuspel s odvolaním a súd po zložení kaucie 15 miliónov forintov (46.248 eur) Ukrajinca 12. júna prepustil na slobodu. Potvrdil tak verdikt prvostupňového súdu.



"Chceli by sme dosiahnuť, aby sa Jurij C., ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej nehody lode Hableány s 28 obeťami, dostal opäť do väzenia," argumentoval Polt.



Generálny prokurátor pripomenul a zdôraznil, že kapitán vymazal údaje zo svojho mobilného telefónu, čím skomplikoval priebeh vyšetrovania, nemá bydlisko v Maďarsku a často cestuje, preto dobre pozná Európu. "Okrem toho aj závažnosť činu, z ktorého je podozrivý, je dostatočným argumentom pre najprísnejšie donucovacie opatrenie," dodal Polt.



Nezvestní po nehode z 29. mája sú ešte dvaja Kórejčania, po ktorých intenzívne pátrajú na úseku Dunaja od budapeštianskeho Margitinho mostu až po južné hranice Maďarska.



Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin je v súčasnosti 26 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)