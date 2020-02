Maďarský prokurátor obvinil ukrajinských členov gangu prevádzačov

Budapešť 18. februára (TASR) - Okresná prokuratúra vo východomaďarskom meste Mátészalka obvinila dvoch ukrajinských členov medzinárodnej organizovanej skupiny prevádzačov, ktorá mala dopraviť z Rumunska cez Maďarsko, Slovensko a Česko do Nemecka 12 občanov Vietnamu a Bangladéša.



Šéf Prokuratúry Sabolčsko-satmársko-berežskej župy György Martossy v utorok pre agentúru MTI uviedol, že migranti chceli ísť pracovať do Nemecka. Za prevoz gangu zaplatili po 7000 - 8000 eur.



Ukrajincov poveril neznámy človek v Poľsku tým, aby s autami s poľským evidenčným číslom vycestovali do Maďarska, kde mali Ázijcov previezť autom od rumunských hraníc na Slovensko. Migrantov vyzdvihli v obci Csengerújfalu 23. februára 2019.



Prevádzačov zadržala po krátkej jazde maďarská polícia, ktorá z údajov z ich mobilných telefónov zistila, že gang fungoval vo viacerých krajinách.



"Ak sa na prípravnom súdnom pojednávaní priznajú k vine z trestného činu prevádzačstva a ak ich priznanie súd prijme, tak prokuratúra bude žiadať päťročný trest odňatia slobody," dodal Martossy.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach