Maďarský prokurátor chce zbaviť Orbánovho kritika Magyara imunity v EP

Budapešť 26. septembra (TASR) - Maďarský generálny prokurátor Péter Polt predložil predsedníčke Európskeho parlamentu (EP) Roberte Metsolovej návrh na pozastavenie poslaneckej imunity europoslanca Pétera Magyara, ktorý čelí obvineniu z krádeže. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, najsilnejší kritik maďarského premiéra Viktora Orbána, sa mal nadránom 21. júna po hádke zmocniť a následne hodiť do Dunaja mobilný telefón muža, ktorý ho natáčal v nočnom klube Ötkert.



Vo vyhlásení generálnej prokuratúry, ktoré dostal server, sa uvádza, že návrh na pozastavenie imunity Magyara je výsledkom vyšetrovania na Ústrednej vyšetrovacej hlavnej prokuratúre vo veci trestného činu krádeže.



K incidentu došlo necelé dva týždne po voľbách do EP, v ktorých jeho opozičná strana Tisza (Rešpekt a sloboda) skončila s takmer 30-percentnou podporou na druhom mieste za Orbánovou vládnucou stranou Fidesz, poznamenal v tejto súvislosti týždenník Politico.



Magyar sa vtedy priznal, že mužovi zobral mobilný telefón, ale nepriznal sa, že ho hodil do rieky. "Toto správanie môže predstavovať trestný čin krádeže. Telefón v hodnote vyše 100.000 forintov (250 eur) bol po zásahu polície vrátený poškodenému vo funkčnom stave," napísala Generálna prokuratúra vo vyhlásení.



Magyar na krok generálneho prokurátora reagoval statusom na Facebooku. "Aký rýchly a ‚efektívny‘ vie byť zakladateľ Fideszu Péter Polt," poznamenal v ňom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)