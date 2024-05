Maďarský protikorupčný úrad žiada vládu i EK o rozsiahlejšie právomoci

Budapešť/Brusel 7. mája (TASR) - Maďarský protikorupčný Úrad pre bezúhonnosť, ktorého úlohou je zabraňovať podvodom pri čerpaní eurofondov, žiada maďarskú vládu aj Európsku komisiu o rozsiahlejšie právomoci pri trestnom stíhaní, raziách či udeľovaní postihov. TASR o tom píše na základe utorňajšej správy agentúry Reuters.



Úrad pre bezúhonnosť vznikol koncom roka 2022 a je nezávislý od vlády premiéra Viktora Orbána. Vedie ho Ferenc Bíró, ktorý má zhruba dvadsaťročnú prax v oblasti forenzného účtovníctva. Úrad tvrdí, že nemá dostatok právomocí na odhaľovanie korupcie v Maďarsku, s ktorým má EÚ dlhodobé spory v otázkach právneho štátu. Dôsledkom sú zmrazené eurofondy v hodnote miliárd eur.



Žiadosť o rozšírenie právomocí úrad adresoval ministerstvu spravodlivosti aj Európskej komisii. V štvorstranovom dokumente opisuje, aké kompetencie by potreboval na účinné fungovanie. Žiada o mandát na vykonávanie neohlásených prehliadok alebo inšpekcií priestorov kontrolovaných subjektov, ako aj o možnosť zabavenia, zapečatenia či konfiškácií.



Chce mať aj právomoc na predvolávanie, vzatie do väzby či použitie iných donucovacích opatrení, a ukladanie pokút v prípade marenia vyšetrovania. Požaduje prístup k osobným aj dôverným údajom súvisiacim s vyšetrovaním, ako aj elektronický a priamy prístup do rôznych databáz, napríklad verejného obstarávania.



Žiada aj o právomoc uloženia "dostatočne prísnych" postihov na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov, napríklad vo forme varovania či pokút. Maďarská vláda sa k žiadosti zatiaľ nevyjadrila.



Medzinárodné kontrolné orgány tvrdia, že vďaka Orbánovi, ktorý je pri moci od roku 2010, z eurofondov dlhodobo profitujú podnikatelia blízki jeho nacionalistickej strane Fidesz. Maďarská vláda obvinenia odmieta. Samotný Orbán popiera aj prepojenie s podnikateľmi a tvrdí, že Maďarsko nemá s korupciou väčšie problémy ako iné krajiny EÚ.