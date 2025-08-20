< sekcia Zahraničie
Maďarský rad sv. Štefana udelil prezident Kapuovi a Farkasovi
Kapu sa v pondelok vrátil do vlasti po úspešnej 18-dňovej misii na Medzinárodnej vesmírnej stanici a následnej rehabilitácii v americkom Houstone.
Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - Najvyššie maďarské vyznamenanie Maďarský rad svätého Štefana udelil v stredu prezident Tamás Sulyok astronautom Tiborovi Kapuovi a Bertalanovi Farkasovi pri príležitosti sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa – prvého uhorského kráľa svätého Štefana. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Tento rok by sme chceli vyjadriť vďaku dvom významným osobnostiam maďarského vesmírneho letectva za to, že ich mená sa vďaka ich úspechom zapísali nielen do histórie vesmírneho výskumu a dejín svetovej vedy, ale aj do sŕdc Maďarov,“ povedala hlava štátu.
„Svojím úsilím nielen odhaľujú niektoré tajomstvá vesmíru, ale priamo pomáhajú ľudstvu v oblastiach medicíny, bunkovej biológie, fyziky, meteorológie, prevencie katastrof, ba dokonca aj satelitnej navigácie,“ povedala hlava štátu.
Bertalanovi Farkasovi, ktorý je poradcom maďarského vesmírneho programu HUNOR, brigádnym generálom vo výslužbe, stíhacím pilotom a výskumným kozmonautom, bolo udelené vyznamenanie za príkladné nasadenie v službách maďarského vesmírneho výskumu, posilňovanie dobrej povesti Maďarska a maďarskej vedy na celom svete a za jeho celoživotné dielo od jeho vesmírnej misie až po úspešnú realizáciu programu HUNOR. Farkas sa do vesmíru dostal v roku 1980 v rámci sovietskej kozmickej misie Sojuz 36.
Tiborovi Kapuovi, ktorý je výskumným astronautom programu HUNOR, bolo udelené vyznamenanie za mimoriadne úspešné aktivity, ktoré posilnili dobrú povesť Maďarska a maďarskej vedy na celom svete, ďalej za implementáciu domácej vesmírnej stratégie a programu HUNOR a za dôstojné reprezentovanie maďarského národa a jeho výnimočných talentov, píše sa v zdôvodnení.
