Maďarský štátny tajomník rezortu spravodlivosti odstúpil z funkcie

Budapešť 7. decembra (TASR) - Štátny tajomník maďarského ministerstva spravodlivosti Pál Völner, ktorý je poslancom parlamentu za vládnucu stranu Fidesz, pričom v súčasnosti čelí podozreniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, odstúpil v utorok z funkcie. Informoval o tom spravodajský server 24.hu.



Völner vo vyhlásení poskytnutom serveru uviedol, že nespáchal žiaden trestný čin, svoje úlohy na poste štátneho tajomníka a ministerského splnomocnenca plnil čestne a v súlade so zákonmi. Prostredníctvom svojho advokáta Gábora Pappa odkázal, že bude spolupracovať s vyšetrovacím orgánom a bude kedykoľvek k dispozícii na výsluch.



Generálna prokuratúra v utorok uviedla, že v rámci vyšetrovania Ústrednej vyšetrovacej prokuratúry sa objavilo opodstatnené podozrenie, že Völner dostával pravidelne a dlhšiu dobu sumu vo výške dvoch až piatich miliónov forintov (od 5488 do 13.720 eur) od predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov za vybavovanie konkrétnych prípadov, pričom zneužil dozornú, úradnú a riadiacu právomoc.



Generálny prokurátor Péter Polt dopoludnia oznámil, že inicioval proces zbavenia Völnera poslaneckej imunity. Predseda imunitného výboru parlamentu Olivio Kocsis-Cake z opozičnej strany Dialóg (Párbeszéd) uviedol, že výbor by mohol zasadať a rozhodnúť v tejto záležitosti v pondelok 13. decembra.



V celom prípade, ktorý sa týka podozrenia z organizovaného trestného činu, je v súčasnosti 12 podozrivých, ôsmi z nich sú exekútori a jeden zástupca exekútora. Šesť podozrivých bolo vzatých do väzby, jeden je pod vyšetrovacím dozorom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)