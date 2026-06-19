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Maďarský stavný súd neprerokuje podanie Sulyoka o jeho odvolaní
Podľa servera na Ústavnom súde už niekoľko dní prebiehala vnútorná diskusia.
Autor TASR
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Budapešť 19. júna (TASR) - Predseda maďarského Ústavného súdu (AB) Péter Polt stiahol z programu podanie prezidenta Tamása Sulyoka o ústavnosti jeho odvolávania po tom, čo sedem ústavných sudcov vyhlásilo zaujatosť. Podľa servera 444.hu súd tak nie je uznášaniaschopný, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok, ktorý bol v období rokov 2016 - 2024 predsedom Ústavného súdu, sa po vypršaní ultimáta nového premiéra Pétera Magyara na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája rozhodol brániť právnou cestou a požiadal Ústavný súd o posúdenie ústavnosti krokov, ako aj hrozieb Magyara.
Premiér Sulyoka, ktorého zvolili za prezidenta republiky v parlamente 26. februára 2024 hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP, označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“.
V piatok sa sedem ústavných sudcov s odvolaním sa na zaujatosť vylúčilo z mimoriadneho pojednávania v prípade Sulyokovho podania, ktoré bolo plánované na pondelok.
Podľa servera na Ústavnom súde už niekoľko dní prebiehala vnútorná diskusia. Sudca Ústavného súdu Marcel Szabó vydal memorandum, v ktorom argumentoval, že Sulyokov návrh nemôže byť ani len zaradený do programu, pretože nie je vhodný na vecné posúdenie.
Szabó nastolil aj otázku politickej neutrality s tým, že Ústavný súd nemôže vstúpiť na politickú scénu, pretože by to bolo „prekročenie červenej čiary, ktorú súd nemôže za žiadnych okolností prekročiť“.
K jeho postoju sa pridalo ďalších šesť sudcov. Predseda Ústavného súdu Péter Polt a dvaja ďalší sudcovia ale tvrdili, že podanie môže byť prerokované.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Sulyok, ktorý bol v období rokov 2016 - 2024 predsedom Ústavného súdu, sa po vypršaní ultimáta nového premiéra Pétera Magyara na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája rozhodol brániť právnou cestou a požiadal Ústavný súd o posúdenie ústavnosti krokov, ako aj hrozieb Magyara.
Premiér Sulyoka, ktorého zvolili za prezidenta republiky v parlamente 26. februára 2024 hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP, označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“.
V piatok sa sedem ústavných sudcov s odvolaním sa na zaujatosť vylúčilo z mimoriadneho pojednávania v prípade Sulyokovho podania, ktoré bolo plánované na pondelok.
Podľa servera na Ústavnom súde už niekoľko dní prebiehala vnútorná diskusia. Sudca Ústavného súdu Marcel Szabó vydal memorandum, v ktorom argumentoval, že Sulyokov návrh nemôže byť ani len zaradený do programu, pretože nie je vhodný na vecné posúdenie.
Szabó nastolil aj otázku politickej neutrality s tým, že Ústavný súd nemôže vstúpiť na politickú scénu, pretože by to bolo „prekročenie červenej čiary, ktorú súd nemôže za žiadnych okolností prekročiť“.
K jeho postoju sa pridalo ďalších šesť sudcov. Predseda Ústavného súdu Péter Polt a dvaja ďalší sudcovia ale tvrdili, že podanie môže byť prerokované.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)