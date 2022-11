Maďarský štrajkový výbor učiteľov rokoval s vládou, k dohode nedospeli

Budapešť 7. novembra (TASR) - Tento rok sa mzdy učiteľov v Maďarsku nezvýšia a k dohode nedošlo ani v ďalších požiadavkách štrajkového výboru na pondelňajšom rokovaní členov štrajkového výboru so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra pre verejné vzdelávanie Zoltánom Maruzsom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server Telex.hu.



"Dostali sme iba chabý prísľub, že pracovný čas pedagogických a špeciálnych pedagogických asistentov sa skráti na 40 hodín týždenne," povedala pre server šéfka republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Anna Komjáthyová.



Ako dodala, podľa najlepšieho scenára sa od januára zvýšia platy učiteľov o 20 percent v prípade, ak Maďarsku budú vyplatené fondy Európskej únie. V opačnom prípade dostanú učitelia pridané k platom začiatkom budúceho roka iba desať percent. Takéto zvýšenie miezd ale podľa Komjáthyovej v podstate pohltí inflácia. "Napríklad v septembri inflácia presahovala 20 percent," vysvetlila.



Podpredseda Odborovej organizácie pedagógov (PSZ) Tamás Totyik podotkol, že vláda uvažuje o novej mzdovej tabuľke, k tomu však bude potrebné upraviť právne normy. Do roku 2025 sľúbila vláda dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl, pripomenul Totyik. Podľa neho kabinet podľahol tlaku a má snahu riešiť situáciu. Otázkou ale zostáva, ako sa kabinetu tento sľub podarí splniť.



Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili 27. októbra v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve. Ďalší celoštátny štrajk učiteľov sa bude konať 18. novembra.



Do prvého výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)