Maďarský súd nariadil vziať do väzby rakúskeho a ruského prevádzača

Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarský súd nariadil vziať do vyšetrovacej väzby rakúskeho a ruského prevádzača, ktorých policajti zadržali s ôsmimi migrantmi v päťmiestnom aute 22. januára na diaľnici M6, informoval v utorok spravodajský server Origo.hu.



Dvojicu mužov s bydliskom v Rakúsku kontrolovali a zadržali pri meste Paks v Tolnianskej župe. Vo vozidle s rakúskym evidenčným číslom viezli ôsmich občanov Sýrie bez dokladov, ktorí sa na územie Maďarska dostali prostredníctvom ďalších prevádzačov cez Turecko, Grécko, Albánsko, Kosovo a Srbsko. Migranti sa chceli dostať do Rakúska.



Podľa prokuratúry dvojica podozrivá z trestného činu prevádzačstva už bola viackrát podmienečne odsúdená v Rakúsku a v Nemecku, preto hrozí riziko ich úteku, schovávania sa i páchania ďalšej trestnej činnosti, pričom nie je vylúčená ani snaha z marenia vyšetrovania. Súd preto v pondelok nariadil ich vzatie do vyšetrovacej väzby.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)