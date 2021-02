Maďarský súkromný sektor nebude môcť vykonávať očkovanie proti covidu

Budapešť 25. februára (TASR) - Súkromný sektor nebude môcť v Maďarsku vykonávať očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Každý občan bude musieť počkať, kým príde na neho rad v rámci očkovacieho plánu, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.



Podľa spravodajského servera novekedes.hu Gulyás zdôraznil, že v súčasnosti má právo zaobstarať vakcínu proti covidu iba štát, a že takéto povolenie súkromným firmám ani nebude vydané. "Ktokoľvek by doviezol do Maďarska očkovaciu látku, tak tá bude zhabaná, ako to robia aj v iných krajinách," dodal.



Šéf úradu vlády to uviedol v súvislosti s tým, že viaceré spoločnosti začali ponúkať očkovanie proti novému koronavírusu za poplatok. Jedna maďarská spoločnosť dokonca ešte vlani koncom leta, kedy ešte ani neboli žiadne vakcíny, začala evidovať záujemcov o takéto očkovanie.



Počet potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2 od vypuknutia pandémie stúpol v Maďarsku na štvrtok na 414.514 a obetí covidu na 14.672. Z ochorenia sa zotavilo 315.781 ľudí. Zaočkovali už 508.073 osôb, druhú dávku dostalo 211.073 z nich.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)