Maďarský tajomník reagoval na Ódorove tvrdenie, že Orbán je izolovaný

Budapešť 7. augusta (TASR) - Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí zodpovedný za bilaterálne vzťahy Tamás Menczer v nedeľu odmietol tvrdenie predsedu slovenskej vlády Ľudovíta Ódora o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán je so svojimi názormi vo väčšine osamotený. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Mnohí ľudia by chceli byť takí osamotení ako Viktor Orbán," reagoval na svojom účte na Facebooku Menczer, ktorý pripomenul, že predseda úradníckej vlády Ódor o Orbánovi povedal, že "je asi sám so svojimi názormi".



Štátny tajomník podotkol, že vzdáva úctu predsedovi vlády susednej krajiny, aj keď ide v tomto prípade iba o dočasnú vládu, avšak dodal, že musí poznamenať niekoľko faktov. "Viktor Orbán je popredným politikom už viac ako 30 rokov, toto je jeho 18. rok vo funkcii premiéra. Viktor Orbán k premiérskemu kreslu prišiel víťazstvom v parlamentných voľbách, a to štyrikrát po sebe s dvojtretinovou väčšinou hlasov voličov. Za Viktorom Orbánom stoja milióny Maďarov, pričom má aj množstvo nemaďarských podporovateľov," uviedol Menczer. Orbán mal podľa neho vo všetkých medzinárodných krízach pravdu, preto má v medzinárodnej politike väčšiu váhu, než aká by vyplývala z veľkosti Maďarska.



"Buď sú (Maďari) sami s tým, čo chcú presadiť, alebo ich podporuje iba toľko krajín, koľko môžem spočítať na jednej ruke. Jeho pozícia preto nie je veľmi príjemná," povedal na víkendovom festivale Atmosféra v Hontianskych Nemciach Ódor, ktorý tiež uviedol, že on sám sa s Orbánom rozprával medzi štyrmi očami iba o počasí a podobných témach.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)