Maďarskí učitelia a žiaci protestovali pred ministerstvom vnútra

Budapešť 24. apríla (TASR) - Desiatky maďarských učiteľov a žiakov sa v pondelok v Budapešti pred ministerstvom vnútra, ktoré je zodpovedné aj za verejné školstvo, zapojili do sedacieho štrajku na znak nesúhlasu so zmenou právneho postavenia učiteľov. S odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Protestné zhromaždenie, na ktoré prišli viacerí opoziční politici, nebolo ohlásené a polícia zisťovala totožnosť účastníkov. Situáciu monitorovali dve desiatky policajtov.



Népszava pripomína, že Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) vyhlásil na pondelok ďalší deň štrajku, pretože vláda stále neakceptovala požiadavky učiteľských odborov v oblasti miezd a úväzku. Namiesto toho pripravuje novelu zákona o verejnom vzdelávaní a novým zákonom o právnom postavení učiteľov chce obmedziť ich právomoci, zvýšiť im úväzky a zrušiť štatút štátnych zamestnancov.



Proti novému systému hodnotenia výkonnosti učiteľov bude popoludní demonštrácia.



Vedenie PDSZ a Odborového zväzu pedagógov (PSZ) rokovalo s predstaviteľmi ministerstva vnútra minulý piatok. Podľa odborárov bola schôdzka neúspešná, pretože vláda naďalej trvá na svojich postojoch.



Séria protestov a štrajkov učiteľov sa začala 31. januára 2022. Solidaritu štrajkujúcim pedagógom vyjadrili učitelia, žiaci a študenti viacerých vzdelávacích inštitúcií vrátane učňovských škôl i univerzít. Plat učiteľov v Maďarsku dosahoval minulý rok 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent. Cieľom učiteľov nie je iba riešenie miezd, ale tiež zlepšenie verejného vzdelávania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)