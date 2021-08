Maďarský úrad začne vyšetrovanie v odpočúvacej kauze Pegasus

Budapešť 6. augusta (TASR) - Maďarský Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH) v piatok oznámil, že začne z úradnej moci vyšetrovanie v kauze sledovacieho softvéru Pegasus, informovala agentúra MTI.



Britský denník The Guardian v júli napísal, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku.



NAIH v tejto súvislosti oznámil, že vyšetrovať začal na základe práva na informačné sebaurčenie a informačnú slobodu. Úrad súčasne zdôraznil, že do konca procesu vyšetrovania sa už ku škandálu odpočúvania nebude vyjadrovať.



Spravodajský server direkt36.hu v tejto súvislosti pripomína, že medzi vyše 300 sledovanými osobami v Maďarsku boli nielen investigatívni novinári, ale i bohatí majitelia mediálnych spoločností a ľudia z ich bezprostredného okolia. Podľa tohto servera sa našli priame dôkazy o tom, že za sledovaním stoja maďarské štátne orgány, pričom v súvislosti s Pegasusom, ktorý bol vo svete nasadený na 50.000 cieľov, sa objavili správy o jeho mnohých zneužitiach.



Nemenovaný bývalý zamestnanec NSO Group pre direkt.hu potvrdil, že maďarská vláda bola medzi klientmi tejto spoločnosti.



Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v súvislosti s podozreniami, že vláda využila Pegasus na sledovanie osobností verejného života 28. júla vyhlásil, že v Maďarsku nikoho nesledovali pre jeho prácu či povolanie. Podľa spravodajského servera 24.hu však Szijjártó - podobne ako ostatní členovia kabinetu premiéra Viktora Orbána - neodpovedal na otázku, či maďarské štátne orgány izraelský špionážny softvér používali.



Maďarská opozícia pre škandál s odpočúvaním zvolala parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť. Ten však neprijal žiadne uznesenie. Minister vnútra Sándor Pintér sa na neverejnom zasadaní výboru síce zúčastnil, ale poslanci vládnej strany Fidesz ho bojkotovali a výbor nebol uznášaniaschopný.



Maďarská prokuratúra začala niekoľko vyšetrovaní v súvislosti so sťažnosťami, ktoré dostala po zverejnení podozrení o využití špionážneho systému na sledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov, politikov či podnikateľov kritických voči vláde.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)