Maďarský úsek rieky Slaná je bez znečistenia, tvrdí ministerstvo

Budapešť 14. septembra (TASR) - Kvalita vody v rieke Slaná (Sajó) je bezchybná, na maďarskom úseku rieky nebola zistená žiadna kontaminácia. Podľa servera Telex.hu to v stredu v Miškovci konštatovala štátna tajomníčka ministerstva technológií a priemyslu zodpovedná za ochranu životného prostredia a obehové hospodárstvo Anikó Raiszová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa jej slov vodohospodári pravidelne testujú kvalitu vody. "Maďarská vláda sleduje vývoj kvality vody v rieke Sajó po jej znečistení a pravidelne ho konzultuje so slovenskými odborníkmi," zdôraznila.



Server dodal, že maďarské občianske organizácie uskutočnili niekoľko meraní a zistili, že voda nie je znečistená, v sedimente rieky na úseku pri slovenských hraniciach však zistili nadlimitnú koncentráciu arzénu.



Medzirezortný krízový štáb v Slovenskej republike v auguste informoval, že geologický prieskum koordinovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra nepreukázal znečistenie podzemných a pitných vôd, ktoré by bolo spôsobené vytekaním banských vôd.



Slovenské ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) dodalo, že napriek zníženiu výtoku banských vôd kontaminácia riečneho sedimentu arzénom, niklom, železom a mangánom pretrváva, a to v úseku od výpustného miesta z bane až po obec Čoltovo.



"Na štátnych hraniciach s Maďarskom nedochádza k prekračovaniu limitných hodnôt. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje návrh riešenia odsávania kontaminovaných okrov a čistenia riečnych sedimentov vo vodnom toku," uviedlo MŽP SR.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobné prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)