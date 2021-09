Maďarský vicepremiér: Pápežovi sme povedali, ako na nás Brusel útočí

Budapešť 14. septembra (TASR) - Predstavitelia maďarskej vlády sa počas nedeľňajšieho stretnutia v Budapešti sťažovali pápežovi Františkovi na útoky zo strany Bruselu. Vyhlásil to maďarský vicepremiér Zsolt Semjén, ktorého v pondelok večer citoval portál súkromnej rozhlasovej stanice Klubrádió.



O rozhovore ďalej informovala rakúska katolícka agentúra Kathpress a aj tlačová agentúra APA.



"Museli sme poukázať, ako nás Brusel napáda pre naše opatrenia na ochranu rodiny - mám na mysli záležitosti týkajúce sa LGBTQ. Jeho Svätosť na to povedala, že rodina pozostáva z otca, matky a dieťaťa. Bodka," uviedol Semjén.



František sa podľa maďarského vicepremiéra tiež "veľmi potešil tomu, že počet interrupcií sa znížil a zvýšil sa počet uzatvorených manželstiev".



Na neverejnom stretnutí sa okrem Semjéna zúčastnil aj premiér Viktor Orbán a prezident János Áder. Zo strany Vatikánu bol popri pápežovi prítomný aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, sekretár Štátneho sekretariátu pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher a tlmočník.



Orbán po schôdzke napísal na sociálnej sieti Facebook, že Františka poprosil, "aby nenechal kresťanské Maďarsko zahynúť".



Vatikán neskôr informoval, že stretnutie sa odohralo "v srdečnej atmosfére", pričom rozhovory sa týkali "úlohy cirkvi v krajine, angažovanosti v ochrane životného prostredia a ochrany a podpory rodiny".