Maďarský výskum: Orbánov prejav počúvalo 58.000, Magyarov 162.000 ľudí
Budapešť 18. marca (TASR) - Po Mierovom pochode maďarskej vládnej strany Fidesz v nedeľu v rámci štátneho sviatku počúvalo prejav premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána 58.000 ľudí. Prejav predsedu mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Pétera Magyara v ten istý deň v závere Národného pochodu tejto strany počúvalo 162.000 Maďarov. Vyplýva to z výsledkov vedeckého projektu, ktoré zverejnil v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Projekt pod názvom Výskum odhadu davu 2026 vedie sociologička a politologička Andrea Szabóová. Výsledky sa týkajú počtu poslucháčov v desiatej minúte prejavu lídrov oboch strán. Toleranciu presnosti odhadu určili autori v rozsahu od desať do 15 percent.
Okrem 56-člennej skupiny študentských dobrovoľníkov, ktorí vykonávali zber údajov, bol zriadený projektový tím pozostávajúci z organizátorov festivalov a koncertov, geofyzikov, špecialistov na softvér a analýzu údajov, účastníkov organizácie predchádzajúcich demonštrácií a politických analytikov.
V dokumente oznamujúcom výsledky uviedli, že s využitím medzinárodných osvedčených postupov bola vyvinutá nová metodika merania a odhadu, ktorá sa v Maďarsku doteraz nepoužívala a ktorej proces podrobne popísali.
Odhadom počtu účastníkov zhromaždení strán Fidesz a TISZA bola poverená štátna agentúra pre cestovný ruch MTÜ, ktorá využila na meranie účasti anonymizované dáta z mobilných sietí a kamerové systémy. Agentúra konštatovala, že provládny Pochod mieru na Kossuthovo námestie prekonal rekordnú účasť, pričom bol spomenutý počet až 400.000 ľudí, ktorý výrazne prevýšil počet ľudí na opozičnom zhromaždení. Tam podľa MTÜ mali prísť rádovo „iba“ desaťtisíce priaznivcov.
Mesiac pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 12. apríla, sa podľa prieskumu 21 Kutatóközpont posilnila strana TISZA aj strana Fidesz. V celkovej populácii má TISZA podporu 38 percent a Fidesz 30 percent. Hoci podpora strany Fidesz nebola od októbra 2024 takáto vysoká, v kategórii rozhodnutých voličov Fidesz stále zaostáva za stranou TISZA o 14 percent.
Analýzy provládneho inštitútu Nézőpont Intézet ale tvrdia, že Fidesz si udržiava stabilný náskok. Inštitút vo svojich výstupoch zdôrazňuje, že postavenie vládneho bloku sa začiatkom roka upevnilo a že náskok Orbánovej strany pred vyzývateľom Magyarom je „neprekonateľný“.
