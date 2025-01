Maďarský web: O Putinovu priazeň bojujú Orbán aj Fico

Budapešť 17. januára (TASR) - O priazeň ruského prezidenta Vladimira Putina bojuje nielen maďarský premiér Viktor Orbán, ale aj predseda slovenskej vlády Robert Fico. Konštatoval to v piatok v komentári server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V pomyselnej súťaži "kto najlepšie zastupuje záujmy Putina na Západe" našiel Orbán podľa servera silného vyzývateľa. Po krátkej pauze sa na jeseň 2023 vrátil Fico ako znovuzvolený premiér a svojou obrovskou rutinou a tvrdou prácou rýchlo dobehol maďarského kolegu, dodáva 444.hu.



Orbánov monopol sa tak podľa neho náhle skončil. Sú tu už dvaja úradujúci predsedovia vlád členskej krajiny Európskej únie, ktorí "pravdy sveta stále nachádzajú v ruskom naratíve" a v Bruseli robia napriek, teda aspoň v rovine vyhlásení, pri hlasovaní to už až tak neplatí, uvádza 444.hu.



"Títo dvaja politici by si dokonca mohli pomáhať, no zatiaľ nie je veľa náznakov spolupráce a spoločného postupu, a tak sa otvára otázka, že ak by si mal Putin v nejakej záležitosti vybrať z nich, ktorý by to bol," píše Attila Rovó v komentári, v ktorom podrobne analyzuje korene a vývoj vzťahov Fica a Orbána k Rusku.