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Maďarský zákon o vymáhaní verejného majetku vstúpil do platnosti
Parlament zákon schválil v utorok. Proti zriadeniu úradu hlasovalo 46 poslancov opozičnej strany Fidesz.
Autor TASR
Budapešť 29. júla (TASR) – Maďarský zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku (NVVH) vstúpil v stredu do platnosti po tom, čo ho podpísala predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová, dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta republiky. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Parlament zákon schválil v utorok. Proti zriadeniu úradu hlasovalo 46 poslancov opozičnej strany Fidesz. Za návrh zákona hlasovalo 143 poslancov vládnej strany Tisza a opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), pričom prijatie zákona si vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu 199-členného zákonodarného zboru.
Premiér Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby „verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov“, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Magyar pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu.
NVVH bude nezávislým ústredným rozpočtovým orgánom. Predseda úradu bude mať povinnosť každoročne predkladať parlamentu správu o činnosti inštitúcie. Vedenie úradu bude mať okrem predsedu aj štyroch podpredsedov. Ich nomináciu zastreší ústavnoprávny výbor parlamentu, pričom plénum ich má zvoliť do 30 dní.
Funkcionári budú volení na obdobie šiestich rokov, budú disponovať imunitou a ich opätovná kandidatúra do tejto funkcie nebude možná. V rámci svojich kompetencií bude NVVH posudzovať riziká, vyšetrovať prípady v oblasti ochrany verejného majetku či nariaďovať príslušný dohľad.
S cieľom vymáhať a chrániť verejný majetok bude mať tento úrad vyšetrovacie právomoci a bude môcť žiadať o spoluprácu políciu, prokuratúru, daňovú a colnú správu, aj ďalšie orgány, píše server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Parlament zákon schválil v utorok. Proti zriadeniu úradu hlasovalo 46 poslancov opozičnej strany Fidesz. Za návrh zákona hlasovalo 143 poslancov vládnej strany Tisza a opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), pričom prijatie zákona si vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu 199-členného zákonodarného zboru.
Premiér Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby „verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov“, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Magyar pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu.
NVVH bude nezávislým ústredným rozpočtovým orgánom. Predseda úradu bude mať povinnosť každoročne predkladať parlamentu správu o činnosti inštitúcie. Vedenie úradu bude mať okrem predsedu aj štyroch podpredsedov. Ich nomináciu zastreší ústavnoprávny výbor parlamentu, pričom plénum ich má zvoliť do 30 dní.
Funkcionári budú volení na obdobie šiestich rokov, budú disponovať imunitou a ich opätovná kandidatúra do tejto funkcie nebude možná. V rámci svojich kompetencií bude NVVH posudzovať riziká, vyšetrovať prípady v oblasti ochrany verejného majetku či nariaďovať príslušný dohľad.
S cieľom vymáhať a chrániť verejný majetok bude mať tento úrad vyšetrovacie právomoci a bude môcť žiadať o spoluprácu políciu, prokuratúru, daňovú a colnú správu, aj ďalšie orgány, píše server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)