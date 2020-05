Madonna informovala, že sa vo februári nakazila koronavírusom

Paríž 7. mája (TASR) - Americká speváčka Madonna vo štvrtok oznámila, že sa vo februári nakazila koronavírusom, v dôsledku čoho musela zrušiť svoj koncert v Paríži. Z choroby sa už vyliečila, píše agentúra AFP.



Madonna vo februári nepodstúpila test na koronavírus. Teraz jej však v tele objavili protilátky, čo naznačuje, že chorobu prekonala.



"Momentálne nie som chorá," uviedla Madonna na sociálnej sieti Instagram.



"Keď vás pozitívne otestujú na protilátky, znamená to, že ste mali vírus, ktorý som očividne mala, keď som koncom februára bola chorá. Rovnako ochoreli aj mnohí ďalší umelci okolo mňa," napísala speváčka.



"Vtedy sme si mysleli, že je to chrípka," pokračovala.



Madonna mala v Paríži vystupovať so svojím novým štúdiovým albumom Madame X aj v marci. Vtedy už však platili obmedzenia, ktoré nariadila francúzska vláda.



"Vďaka Bohu sme už dnes všetci zdraví a je nám dobre," dodala.



Niektorí odborníci sú voči testom na protilátky skeptickí. Varujú, že aj tie testy, ktoré spĺňajú americké normy určené vládou, môžu priniesť nepravdivý výsledok.



Popová speváčka o svojej nákaze informovala po tom, ako prispela miliónom eur na výskum vakcíny voči koronavírusu.