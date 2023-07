Madonna sa po odchode z nemocnice zotavuje, plánované turné odloží

New York 11. júla (TASR) - Americká popová speváčka Madonna v pondelok uviedla, že je "na ceste k zotaveniu" po bakteriálnej infekcii, v dôsledku ktorej ju museli vo vážnom stave hospitalizovať. Ide o prvé vyhlásenie popovej ikony USA po tom, čo koncom minulého mesiaca skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Keď som sa v nemocnici zobudila, moja prvá myšlienka patrila mojim deťom," uviedla 64-ročná Madonna v príspevku na sociálnej sieti. "Mojou druhou myšlienkou bolo, že nechcem sklamať nikoho, kto si kúpil lístky na moje turné," dodala.



Infekcia ju totiž prinútila odložiť svoje takmer vypredané turné pod názvom The Celebration Tour, ktoré sa pôvodne malo začať už 15. júla.



"Teraz sa zameriavam na svoje zdravie a posilnenie a uisťujem vás, že budem späť pri vás čo najskôr!" vyhlásila v pondelok Madonna. Ako ďalej spresnila, vzhľadom na okolnosti plánuje začať s európskou časťou turné, ktorého začiatok bol pôvodne stanovený na 14. októbra v Londýne. Koncerty v USA, naplánované na skoršie termíny, chce následne presunúť na neskôr.



Krátko po tom, čo Madonna zverejnila svoje vyhlásenie, americká spoločnosť LiveNation potvrdila, že koncerty naplánované pred 8. októbrom v Severnej Amerike budú "žiaľ odložené". Nové termíny majú byť pritom zverejnené "čo najskôr". V USA plánovala Madonna okrem iných vystúpiť v Detroite, Chicagu, Miami a New Yorku, kde sa začal jej legendárny vzostup medzi superhviezdy, píše AFP. V Európe sú okrem Londýna naplánované koncerty aj v Barcelone či Paríži.



Cez víkend bola Madonna videná v dobrej nálade na prechádzke v uliciach New Yorku, ako vyplýva zo snímok zverejnených na platforme TikTok. Jej manažér zároveň uviedol, že sa očakáva jej "úplné zotavenie".