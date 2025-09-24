< sekcia Zahraničie
Madonna vydá na budúci rok nový album, má byť tanečný
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Americká speváčka Madonna, oznámila, že na budúci rok vydá nový album s tanečnou hudbou. Najpredávanejšia umelkyňa všetkých čias sa vracia k nahrávacej spoločnosti Warner Records, ktorá je spojená s jej ranými hitmi z 80. rokov, ako „Like a Virgin“ a „Holiday“
Madonna v roku 2007 odišla z Warneru po podpísaní lukratívnej zmluvy s nahrávacou spoločnosťou Live Nation Records, pripomína tlačová agentúra AFP. „Som šťastná, že sme sa opäť spojili, a teším sa na budúcnosť, na tvorbu hudby, na nečakané veci, ktoré možno vyvolajú aj pár potrebných diskusií,“ uviedla sedemnásobná držiteľka ceny Grammy vo svojom vyhlásení.
Avizovaná platňa bude prvým štúdiovým albumom Madonny (67) za uplynulých sedem rokov. Produkovať ho bude Stuart Price, DJ a skladateľ, s ktorým Madonna v roku 2005 vydala úspešný album „Confessions on a Dance Floor“.
„Je nám cťou privítať Madonnu späť vo Warner Records. Madonna nie je len umelkyňa - je vzor, búra pravidlá, je kultúrna ikona,“ povedali Tom Corson a Aaron Bay-Schuck, spolupredsedovia spoločnosti Warner Records.
Okrem mnohých ďalších ocenení bola Madonna v roku 2008 uvedená do Rokenrolovej siene slávy. Celosvetovo sa predalo viac ako 400 miliónov jej albumov.
