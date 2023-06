Madonnu skončila v nemocnici pre bakteriálnu infekciu, odložila turné

New York 28. júna (TASR) - Americká popová speváčka Madonna strávila z dôvodu "vážnej bakteriálnej infekcie" niekoľko uplynulých dní v nemocnici, a to na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej zdravotný stav sa aktuálne zlepšuje, stále je však pod dohľadom lekárov. Oznámil to v stredu jej manažér Guy Oseary s tým, že pre ochorenie nateraz odložila svoje svetové turné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Jej zdravotný stav sa zlepšuje, stále je však pod dohľadom lekárov," uviedol Oseary. Dodal, že 64-ročná popová ikona by sa mala podľa očakávaní "úplne zotaviť".



Z dôvodu svojho zdravotného stavu však nateraz - až do ďalšieho oznámenia - odložila svoje turné s názvom The Celebration Tour, ktoré malo odštartovať 15. júla koncertom v kanadskom Vancouveri. Oseary prisľúbil, že verejnosti poskytne ďalšie informácie o novom dátume začiatku turné, ako aj preložených koncertoch, akonáhle ich bude mať k dispozícii.



Zmienené svetové a už takmer vypredané turné má byť poctou speváčkinej vyše štyridsaťročnej kariéry. Konať sa totiž má pri príležitosti 40. výročia vydania jej debutového albumu "Madonna" z roku 1983. Madonna by v rámci neho mala koncertovať v amerických mestách ako Detroit, Chicago, Miami či New York a následne pokračovať koncertmi v Európe, a to konkrétne v Londýne, Barcelone či Paríži.