Madrid a viacero latinskoamerických štátov odsúdilo zásah vo Venezuele

Venezuelčania oslavujú v Santiagu v Čile v sobotu 3. januára 2026 po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že prezident Nicolas Maduro bol zatknutý a odvezený z Venezuely. Foto: TASR/AP

Signatári takisto vyjadrili obavy z akýchkoľvek pokusov o prevzatie kontroly nad venezuelskými úradmi či kľúčovými prírodnými zdrojmi krajiny.

Madrid 4. januára (TASR) - Španielsko spolu so skupinou piatich latinskoamerických krajín odsúdili vojenský zásah USA vo Venezuele, v rámci ktorého došlo k zatknutiu prezidenta Nicolása Madura. Krajiny to označili za porušenie medzinárodného práva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie a odmietame vojenské operácie, ktoré sa podnikli jednostranne na venezuelskom území a ktoré sú v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva,“ uviedli vlády Brazílie, Čile, Kolumbie, Mexika, Španielska a Uruguaja v nedeľu v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili tiež, že Washington nerešpektoval „suverenitu a územnú celistvosť“ Venezuely.

Situácia vo Venezuele sa musí vyriešiť prostredníctvom dialógu, „bez vonkajších zásahov“ a v súlade s vôľou venezuelského ľudu, uvádza sa vo vyhlásení. Signatári takisto vyjadrili obavy z akýchkoľvek pokusov o prevzatie kontroly nad venezuelskými úradmi či kľúčovými prírodnými zdrojmi krajiny.

Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami. Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty budú dočasne „riadiť“ Venezuelu, pričom zdôraznil jej ekonomický potenciál v oblasti ropného priemyslu, píše DPA.
