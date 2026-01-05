< sekcia Zahraničie
Madrid a viacero latinskoamerických štátov odsúdilo zásah vo Venezuele

Autor TASR
Madrid 4. januára (TASR) - Španielsko spolu so skupinou piatich latinskoamerických krajín odsúdili vojenský zásah USA vo Venezuele, v rámci ktorého došlo k zatknutiu prezidenta Nicolása Madura. Krajiny to označili za porušenie medzinárodného práva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Vyjadrujeme hlboké znepokojenie a odmietame vojenské operácie, ktoré sa podnikli jednostranne na venezuelskom území a ktoré sú v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva,“ uviedli vlády Brazílie, Čile, Kolumbie, Mexika, Španielska a Uruguaja v nedeľu v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili tiež, že Washington nerešpektoval „suverenitu a územnú celistvosť“ Venezuely.
Situácia vo Venezuele sa musí vyriešiť prostredníctvom dialógu, „bez vonkajších zásahov“ a v súlade s vôľou venezuelského ľudu, uvádza sa vo vyhlásení. Signatári takisto vyjadrili obavy z akýchkoľvek pokusov o prevzatie kontroly nad venezuelskými úradmi či kľúčovými prírodnými zdrojmi krajiny.
Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami. Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty budú dočasne „riadiť“ Venezuelu, pričom zdôraznil jej ekonomický potenciál v oblasti ropného priemyslu, píše DPA.
