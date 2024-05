Madrid apeluje na Izrael, aby dodržiaval rozhodnutie súdu OSN o Rafahu

Madrid 25. mája (TASR) - Španielska vláda v sobotu vyzvala Izrael, aby vykonal rozhodnutie najvyššieho súdu OSN a okamžite zastavil bombardovanie a pozemný útok na mesto Rafah v palestínskom Pásme Gazy. Madrid zdôraznil, že piatkové rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD) je právne záväzné.



Minister zahraničných vecí José Manuel Albares v statuse zverejnenom na sieti X upozornil, že "to isté platí pre prímerie, prepustenie rukojemníkov a prístup pre humanitárnu pomoc (do Pásma Gazy)". Dodal, že "utrpenie obyvateľov Gazy a násilie musia skončiť."



Izrael na najnovší vývoj v konaní pred MSD reagoval v sobotu ostreľovaním Rafahu a ďalších častí husto obývaného Pásma Gazy. Agentúra DPA dodala, že izraelská armáda v Rafahu pokračovala aj v likvidovaní skladov a odhaľovaní tunelových šácht, využívaných palestínskymi radikálmi ako skrýše.



Agentúra AFP vo svojej správe objasnila, že rozhodnutia MSD sú síce právne záväzné, ale chýbajú mechanizmy na ich presadzovanie.



MSD okrem toho v piatok rozhodol, že Izrael musí ponechať otvorený hraničných priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, aby umožnil neobmedzenú prepravu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. MSD vyzval i na bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zajatých teroristickými palestínskymi komandami počas ich vpádu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



AFP pripomenula, že Španielsko patrí k tým európskym krajinám, ktoré boli voči Izraelu v súvislosti s vojnou v Pásme Gaze najkritickejšie. Španielsko, Írsko a Nórsko v stredu uviedli, že ich vlády uznajú palestínsky štát.



V reakcii na to Izrael si predvolal ich vyslancov a v piatok oznámil, že zakáže španielskemu konzulátu v Jeruzaleme pomáhať Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal smrť viac ako 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších asi 250 ľudí útočníci zavliekli do Pásma Gazy, kde ich držia ako rukojemníkov. Po jednej výmene za palestínskych väzňov počas prímeria na prelome novembra a decembra ich v Gaze podľa odhadov Izraela zostáva ešte 121 vrátane 37 mŕtvych.



Izraelská odvetná ofenzíva pripravila v Pásme gazy o život najmenej 35.850 ľudí, väčšinou žien a detí.