Madrid chce zo zákonníka odstrániť trestný čin poburovania

Madrid 10. novembra (TASR) - Španielska vláda predloží návrh zákona na reformu trestného zákonníka v časti, ktorá sa týka trestného činu poburovania, a zosúladí ho s európskymi normami. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informoval španielsky premiér Pedro Sánchez.



AFP pripomenula, že tento zákon sa dostal do centra pozornosti v októbri 2017 po neúspešných snahách prívržencov nezávislosti Katalánska o vyhlásenie nezávislosti a stíhaní a zadržaní tých osôb, ktoré sa podieľali na organizovaní Madridom zakázaného referenda. Španielska justícia vtedy hlavných aktérov referenda obvinila z celého radu trestných činov vrátane poburovania.



Sánchez v rozhovore pre televíziu La Sexta uviedol, že jeho socialistická strana (PSOE) a jej ľavicový koaličný spojenec - strana Môžeme (Podemos) - predložia túto iniciatívu parlamentu v piatok.



Podľa nej by trestný čin poburovania nahradilo "závažné narušenie verejného poriadku" s trestmi podobnými tým, ktoré sú "stanovené v trestných kódexoch európskych demokracií", ako sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko a Švajčiarsko.



Sánchez pripomenul, že súčasná kvalifikácia trestného činu pochádza z roku 1822. Od navrhovanej reformy si sľubuje, že pomôže aj upokojiť situáciu v Katalánsku.



Katalánski separatisti volajú po nezávislosti od Španielska už dlho, no ostávajú hlboko rozdelení v tom, ako ju dosiahnuť.



Nedávne neúspešné snahy o vyhlásenie nezávislosti vyvolali v Španielsku najvážnejšiu politickú krízu za posledné desaťročia. Vtedajší katalánsky vodca Carles Puigdemont a jeho niekoľko ďalších spolupracovníkov utiekli do zahraničia, aby unikli trestnému stíhaniu.



Ďalší však boli postavení pred španielsky súd, pričom deviati boli súdení za vzburu a odsúdení na vysoké tresty odňatia slobody. Neskôr boli omilostení.



Sánchez potvrdil, že Španielsko naďalej chce súdiť aj Puigdemonta a dvoch ďalších katalánskych politikov na úteku. Zdôraznil, že "navrhovaný zákon to nezmení".



"Trestné činy spáchané v roku 2017 budú aj naďalej prítomné v našom trestnom zákone, aj keď už nie ako trestné činy poburovania... ale ako nový druh kriminality nazvaný závažné narušenie verejného poriadku," povedal španielsky premiér.