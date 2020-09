Nespokojnosť Španielov s bezpečnostnými opatreniami prerušila operu

Madrid 22. septembra (TASR) - V španielskom hlavnom meste Madrid museli v nedeľu predčasne prerušiť operné predstavenie Maškarný bál od Giuseppeho Verdiho pre protesty divákov, ktorí sa v súvislosti s koronavírusovou pandémiou búrili proti údajným chýbajúcim rozstupom v hľadisku a nedodržaním opatrení. Informovala o tom v pondelok stanica ORF.



Operné predstavenie sa začalo s oneskorením, pretože mnohí diváci nesúhlasili so sedením jeden vedľa druhého. Protesty divákov neutíchli ani po začiatku predstavenia a mnohí z nich začali demonštratívne bez prestania tlieskať.



Opatrenia zavedené v Madride umožňujú zaplnenie priestorov, kde sa konajú kultúrne podujatia, maximálne na 75 percent pôvodnej kapacity, čo však zaistiť bezpečnú vzdialenosť medzi jednotlivými divákmi.



Podľa oficiálneho vyhlásenia bolo v hľadisku obsadených 51,5 percenta dostupných miest na sedenie. Videá, ktoré diváci natočili počas predstavenia a zverejnili na sociálnych sieťach, ale ukazujú, že rozstupy boli síce zachované na miestach s drahými vstupenkami, avšak diváci na balkónoch sedeli blízko vedľa seba.



Madridský región sa stal v Španielsku znova ohniskom nákazy koronavírusom — v pondelok začali vo viacerých jeho častiach platiť karanténne opatrenia a zákaz vychádzania. Tie sa vzťahujú aktuálne na približne 850.000 ľudí — ide najmä o chudobnejšie štvrte na juhu Madridu. Niektoré z nich hlásili až viac ako 1000 nakazených na 100.000 obyvateľov, čo je päťnásobne viac ako je priemer v celom Španielsku.



Výnimky zo zákazu opúšťať bydlisko sa vzťahujú na cestu do práce, návštevu lekára či na odvoz detí do školy.