Madrid neočakáva následky za rozhodnutie nemíňať na obranu 5 % HDP

Madrid 25. júna (TASR) - Španielsko neočakáva žiadne následky za svoje rozhodnutie nevynakladať na obranu požadovaných päť percent HDP. V stredu to povedal španielsky minister hospodárstva Carlos Cuerpo. Očakáva sa, že lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) v stredu na summite v holandskom Haagu definitívne potvrdia výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. Španielsko však avizovalo, že svoje obranné výdavky do takejto vysokej miery nezvýši. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR podľa agentúry Reuters.



„Španielsko bude zodpovedným spojencom,“ deklaroval Cuerpo a zdôraznil, že Madrid splní svoje vojenské záväzky voči NATO. „Z plnenia našich záväzkov a z toho, že sme spoľahlivým spojencom NATO, by nemali plynúť žiadne dôsledky, pretože pokrývame spôsobilosti, ku ktorým sme sa zaviazali a ktoré sú potrebné na obranu NATO pred rôznymi hrozbami,“ vysvetlil.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu uviedol, že jeho krajina nebude na obranu vynakladať viac ako 2,1 percenta svojho HDP, keďže takáto miera výdavkov bude stačiť na splnenie španielskych záväzkov voči Aliancii. Premiér vyhlásil, že navrhovaná výška výdavkov je „neprimeraná, zbytočná a nie je v súlade so zásadou sociálneho štátu“.



Nesúhlas so španielskym postojom v utorok vyjadril aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého je nespravodlivý voči ostatným členským štátom NATO.











(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)