Madrid odhadol škody po snehovej búrke na zhruba 1,4 miliardy eur

Madrid 23. januára (TASR) - Škody, ktoré spôsobila snehová búrka Filoména a následné mrazy v Španielsku, by sa len v prípade hlavného mesta Madrid mohli vyšplhať na viac ako miliardu eur. Upozornili na to predstavitelia mesta.



A hoci je na získanie úplného obrazu o rozsahu škôd ešte príliš skoro, starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida už minulý týždeň predbežne odhadol škody v hlavnom meste na 1,4 miliardy eur. Toto číslo podľa neho zahŕňa stratu výnosov v ekonomike aj škody na infraštruktúre v meste. Vláda však tvrdí, že je to príliš vysoký odhad.



Dôsledky snehovej búrky boli však aj druhý týždeň po najsilnejšom snežení v Madride stále viditeľné. Väčšinu ciest sa síce podarilo sprejazdniť, ale niektorí obyvatelia sa stále sťažujú na kopy odpadkov, ku ktorým sa počas kalamity smetiarske autá nemohli dostať.



Mestská rada v Madride uviedla, že od obnovenia služieb 12. januára už sprejazdnila vyše 92 % ciest a odviezla viac ako 20.800 ton odpadu. Pripomenula tiež, že v hlavnom meste je potrebné skontrolovať najmenej 150.000 stromov pre riziko pádu konárov. Aspoň že sa tisíce detí v Madride v stredu (20. 1.) mohli vrátiť do škôl. Meteorológovia však varujú pred novým "kolom" búrok, ktoré sa ženú od Atlantiku.