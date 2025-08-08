Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Madrid odsúdil plán Izraela prevziať Gazu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy.

Autor TASR
Ankara 8. augusta (TASR) - Plán izraelskej vlády na vojenské prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskej enkláve v piatok odsúdilo i Španielsko. Turecko vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby vyvolalo na Izrael nátlak, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

„Dôrazne odsudzujeme rozhodnutie izraelskej vlády eskalovať vojenskú okupáciu Gazy. Spôsobí to len viac deštrukcie a utrpenia,“ uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Dodal, že je „naliehavo potrebné trvalé prímerie, okamžitý a obrovský prísun humanitárnej pomoci a prepustenie všetkých rukojemníkov“.

Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby si „splnilo svoju povinnosť“ a zabránilo vykonaniu rozhodnutia izraelskej vlády vysťahovať Palestínčanov z nich vlastného územia.

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. „Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra (Benjamina Netanjahua) na porážku Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí.
