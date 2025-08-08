< sekcia Zahraničie
Madrid odsúdil plán Izraela prevziať Gazu
Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy.
Ankara 8. augusta (TASR) - Plán izraelskej vlády na vojenské prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskej enkláve v piatok odsúdilo i Španielsko. Turecko vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby vyvolalo na Izrael nátlak, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Dôrazne odsudzujeme rozhodnutie izraelskej vlády eskalovať vojenskú okupáciu Gazy. Spôsobí to len viac deštrukcie a utrpenia,“ uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Dodal, že je „naliehavo potrebné trvalé prímerie, okamžitý a obrovský prísun humanitárnej pomoci a prepustenie všetkých rukojemníkov“.
Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby si „splnilo svoju povinnosť“ a zabránilo vykonaniu rozhodnutia izraelskej vlády vysťahovať Palestínčanov z nich vlastného územia.
