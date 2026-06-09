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Madrid označil zrušenie projektu FCAS za zlú správu pre Európu
Projekt v hodnote desiatok miliárd eur dlhodobo sprevádzali spory medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus, ktorá v projekte zastupovala Nemecko a Španielsko.
Autor TASR
Madrid 9. júna (TASR) - Rozhodnutie Francúzska a Nemecka ukončiť spoločný projekt Future Combat Air System (FCAS), ktorého súčasťou mal byť vývoj nového stíhacieho lietadla, označila španielska ministerka obrany Margarita Roblesová za veľmi znepokojujúce pre Európu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Berlín a Paríž sa v pondelok dohodli na ukončení programu budúceho bojového leteckého systému FCAS, ktorý bol považovaný za jeden z kľúčových testov schopnosti európskych krajín spolupracovať v oblasti obrany a čeliť hrozbám zo strany Ruska.
Projekt v hodnote desiatok miliárd eur dlhodobo sprevádzali spory medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus, ktorá v projekte zastupovala Nemecko a Španielsko.
Nemecký vládny predstaviteľ pre AFP uviedol, že spolkový kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron dospeli k spoločnému záveru, že zúčastnené firmy nedokážu nájsť zhodu na vývoji spoločného bojového lietadla.
Roblesová toto rozhodnutie označila za „zlú a veľmi znepokojujúcu správu pre Európu a pre jej strategickú autonómiu.“ Dodala, že „záujmy priemyslu boli uprednostnené pred záujmami európskej bezpečnosti a obrany“.
Správa o ukončení projektu FCAS prichádza v čase rastúcich výziev na užšiu obrannú spoluprácu európskych krajín. Dôvodom je pokračujúca vojna Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už piaty rok, ako aj rastúce obavy Európanov z budúcej podoby bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči európskemu kontinentu.
Program Future Combat Air System bol spustený v roku 2017 a mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom mal nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.
Berlín a Paríž sa v pondelok dohodli na ukončení programu budúceho bojového leteckého systému FCAS, ktorý bol považovaný za jeden z kľúčových testov schopnosti európskych krajín spolupracovať v oblasti obrany a čeliť hrozbám zo strany Ruska.
Projekt v hodnote desiatok miliárd eur dlhodobo sprevádzali spory medzi spoločnosťami Dassault Aviation a Airbus, ktorá v projekte zastupovala Nemecko a Španielsko.
Nemecký vládny predstaviteľ pre AFP uviedol, že spolkový kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron dospeli k spoločnému záveru, že zúčastnené firmy nedokážu nájsť zhodu na vývoji spoločného bojového lietadla.
Roblesová toto rozhodnutie označila za „zlú a veľmi znepokojujúcu správu pre Európu a pre jej strategickú autonómiu.“ Dodala, že „záujmy priemyslu boli uprednostnené pred záujmami európskej bezpečnosti a obrany“.
Správa o ukončení projektu FCAS prichádza v čase rastúcich výziev na užšiu obrannú spoluprácu európskych krajín. Dôvodom je pokračujúca vojna Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už piaty rok, ako aj rastúce obavy Európanov z budúcej podoby bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči európskemu kontinentu.
Program Future Combat Air System bol spustený v roku 2017 a mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom mal nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.