Madrid: Podozrivá zásielka prišla aj na americké veľvyslanectvo

Madrid 1. decembra (TASR) - Podozrivú zásielku doručili vo štvrtok aj na americké veľvyslanectvo v Madride. Policajní experti preverujú podozrenie, že by mohla obsahovať listovú bombu podobnú tej, aká v stredu explodovala na ukrajinskom veľvyslanectve v španielskej metropole. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Ak sa potvrdí, že takúto bombu obsahovala aj podozrivá obálka z americkej ambasády, išlo by o v poradí šiestu takúto zásielku odhalenú v Španielsku za posledný týždeň.



Ulicu pred americkou ambasádou po spustení policajnej operácie preventívne uzavreli. Obálka bola následne zničená pri kontrolovanej explózii, pri ktorej nedošlo k žiadnym zraneniam, uviedlo španielske ministerstvo vnútra.



Podľa miestnej polície bola zásielka doručená na americkú ambasádu podobná tým, aké dostali aj predchádzajúci adresáti listových bômb v Španielsku.



Okrem ukrajinskej ambasády doručili listové bomby aj na španielske ministerstvo obrany, leteckú základňu Torrejón de Ardoz, kde sa nachádza sídlo Európskeho satelitného centra (EÚ SatCen) a odkiaľ sa odosielajú zbrane pre ukrajinskú armádu, a do zbrojárskej firmy v Zaragoze vyrábajúcej granátomety expedované na Ukrajinu.



Minulý týždeň takúto zásielku dostal aj španielsky premiér Pedro Sánchez a bombu, ktorú obsahovala, rovnako ako ďalšie, zneškodnili kontrolovanou explóziou.



Listová zásielka určená pre ukrajinskú ambasádu v Madride vybuchla a ľahko zranila pracovníka strážnej služby pred budovou veľvyslanectva. Podľa španielskej diplomacie bol list určený veľvyslancovi Serhijovi Pohoreľcevovi. Španielsky najvyšší súd už tento prípad vyšetruje pre podozrenie zo spáchania teroristického činu.



Pohoreľcev zo zaslania listovej bomby nepriamo obvinil Rusko. "Dobre poznáme teroristické metódy tejto agresorskej krajiny," povedal v stredu večer v rozhovore pre španielsku verejnoprávnu televíziu.