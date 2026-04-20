Madrid: Rozhodnutie Machadovej nestretnúť sa s premiérom bola chyba
Počas svojho pobytu v španielskom hlavnom meste sa stretla s lídrom hlavnej opozičnej Ľudovej strany (PP) Albertom Núňezom Feijóom, ako aj s predsedom krajne pravicovej strany Vox Santiagom Abascalom.
Autor TASR
Madrid 20. apríla (TASR) - Španielska ľavicová vláda v pondelok vyhlásila, že bolo „chybou“, keď sa venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová stretla v Madride s pravicovými stranami, no zároveň odmietla rokovania s premiérom Pedrom Sánchezom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Laureátka Nobelovej ceny za mier, ktorá v sobotu vystúpila pred svojimi priaznivcami na zhromaždení v Madride, kritizovala španielsku vládu za to, že dôraznejšie neodsúdila porušovanie ľudských práv vo Venezuele.
Počas svojho pobytu v španielskom hlavnom meste sa stretla s lídrom hlavnej opozičnej Ľudovej strany (PP) Albertom Núňezom Feijóom, ako aj s predsedom krajne pravicovej strany Vox Santiagom Abascalom.
Domácim médiám povedala, že stretnutie so Sánchezom odmietla preto, lebo by to neslúžilo „vyššiemu cieľu“ slobody Venezuely.
Minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že Machadová konala ako „ideologická líderka“, keď komunikovala len s časťou španielskeho politického spektra. „Úprimne verím, že je to chyba. A keď ide o krajne pravicovú frakciu, je to ešte väčšia chyba,“ povedal Albares v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas.
Šéf diplomacie označil Machadovej kritiku za „nespravodlivú“ a poznamenal, že Španielsko poskytlo útočisko viacerým venezuelským opozičným osobnostiam vrátane Leopolda Lópeza, a v minulosti tak urobilo aj v prípade samotnej Machadovej v Caracase.
Machadová sa od svojho odchodu z Venezuely v decembri 2025, keď si v nórskom Osle prevzala Nobelovu cenu za mier, zdržiava v zahraničí a v súčasnosti navštevuje viaceré európske krajiny.
Laureátka Nobelovej ceny za mier, ktorá v sobotu vystúpila pred svojimi priaznivcami na zhromaždení v Madride, kritizovala španielsku vládu za to, že dôraznejšie neodsúdila porušovanie ľudských práv vo Venezuele.
Počas svojho pobytu v španielskom hlavnom meste sa stretla s lídrom hlavnej opozičnej Ľudovej strany (PP) Albertom Núňezom Feijóom, ako aj s predsedom krajne pravicovej strany Vox Santiagom Abascalom.
Domácim médiám povedala, že stretnutie so Sánchezom odmietla preto, lebo by to neslúžilo „vyššiemu cieľu“ slobody Venezuely.
Minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že Machadová konala ako „ideologická líderka“, keď komunikovala len s časťou španielskeho politického spektra. „Úprimne verím, že je to chyba. A keď ide o krajne pravicovú frakciu, je to ešte väčšia chyba,“ povedal Albares v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas.
Šéf diplomacie označil Machadovej kritiku za „nespravodlivú“ a poznamenal, že Španielsko poskytlo útočisko viacerým venezuelským opozičným osobnostiam vrátane Leopolda Lópeza, a v minulosti tak urobilo aj v prípade samotnej Machadovej v Caracase.
Machadová sa od svojho odchodu z Venezuely v decembri 2025, keď si v nórskom Osle prevzala Nobelovu cenu za mier, zdržiava v zahraničí a v súčasnosti navštevuje viaceré európske krajiny.