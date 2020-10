V Madride začal platiť nočný zákaz vychádzania

Madrid 24. októbra (TASR) - V španielskej metropole Madrid začali od polnoci z piatka na sobotu platiť nové opatrenia obmedzujúce nočný život. Ohlásili to v piatok predstavitelia tamojšej regionálnej samosprávy. K obmedzeniu nočného života v hlavnom meste dochádza práve v čase, keď sa tam končí dvojtýždňový lockdown, informuje agentúra DPA.



V čase od polnoci do 6.00 h ráno tak sú od soboty zakázané verejné zhromaždenia, ako aj súkromné stretávanie sa ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Ľudia však nebudú mať povinnosť zdržovať sa v uvedených hodinách doma, na ulici byť môžu.



Španielska vláda zaviedla pred dvoma týždňami v Madride a okolitých oblastiach pomerne rozsiahly lockdown, a to aj navzdory protestom zo strany miestnej samosprávy. Po výraznom náraste nakazených novým druhom koronavírusu tak chcela predchádzať ďalšiemu šíreniu infekcie, približuje DPA.



Teraz, keď platnosť lockdownu vypršala, sa chce vedenie Madridu vrátiť k predošlým epidemiologickým opatreniam a uzavrieť len štvrte, ktoré evidujú obzvlášť vysoký počet nakazených. Všeobecne sa však v Madride v ostatných dňoch nárast nakazených o čosi spomalil, píše DPA.



Španielsko tento týždeň oficiálne prekročilo hranicu milióna potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Španielsky premiér Pedro Sánchez však v piatok povedal, že skutočný počet je omnoho vyšší, keďže na začiatku pandémie bol počet zistených prípadov veľmi nízky. Počet prípadov podľa jeho slov presiahol tri milióny.



Svojim spoluobčanom Sánchez odkázal, aby sa pripravili na "veľmi náročné mesiace" a vyzval ich na väčšiu disciplinovanosť pri dodržiavaní opatrení v snahe predísť tak celoštátnemu lockdownu. "Táto situácia je veľmi vážna. Musíme obmedziť našu slobodu pohybu a spoločenský kontakt. Nie je iné riešenie," povedal.



Španielsko dosiaľ zaznamenalo najviac prípadov spomedzi všetkých západoeurópskych krajín, uvádza DPA. Za posledných sedem dní tam pripadalo 186 novonakazených na 100.000 obyvateľov, pričom k prísnym obmedzeniam pristupuje množstvo obcí, miest i celých regiónov. Jediným svetlým miestom sú momentálne v tomto smere v krajine Kanárske ostrovy, kde počet nakazených klesá.