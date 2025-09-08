< sekcia Zahraničie
Madrid zavedie zbrojné embargo a ďalšie opatrenia proti Izraelu
Španielsko patrí k najhlasnejším kritikom izraelských krokov v takmer dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy.
Autor TASR
Madrid 8. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok predstavil deväť opatrení, ktorých cieľom je podľa jeho slov zastaviť „genocídu v Pásme Gazy“. Opatrenia zahŕňajú zbrojné embargo na Izrael a zákaz vstupu na územie Španielska pre Izraelčanov zapojených do bojov v palestínskej enkláve. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a Reuters.
Súčasťou balíka opatrení je aj zákaz vstupu do španielskych prístavov a vzdušného priestoru pre lode a lietadlá smerujúce do Izraela, ak prevážajú zbrane alebo palivo.
Madrid zároveň sľubuje zvýšiť finančnú podporu pre Palestínsku samosprávu a Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Vláda tiež uvalí embargo na tovary vyrábané v izraelských osadách na okupovaných palestínskych územiach, spresnil Sánchez.
„Dúfame, že (opatrenia) pomôžu zvýšiť tlak na (izraelského) premiéra Netanjahua a jeho vládu, aby zmiernili utrpenie palestínskeho obyvateľstva,“ uviedol španielsky premiér v televíznom prejave.
Na jeho vyhlásenia reagoval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, ktorý obvinil Sáncheza zo snahy odlákať pozornosť od domácich korupčných škandálov. Plánované opatrenia označil za „antisemitské“.
Španielsko patrí k najhlasnejším kritikom izraelských krokov v takmer dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy. Madrid zároveň opakovane vyčítal Európskej únii, že proti Tel Avivu nereaguje dostatočne rázne.
