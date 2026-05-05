< sekcia Zahraničie
Madrid žiada prepustenie Španiela z iniciatívy Global Sumud Flotilla
Španielsky konzul v Tel Avive bude naďalej navštevovať Saifu Abu Kesheka, aby mu poskytol „plnú ochranu".
Autor TASR
Madrid 5. mája (TASR) - Madrid v utorok opäť žiadal o „okamžité prepustenie“ španielskeho aktivistu, ktorý bol súčasťou posádky z iniciatívy Global Sumud Flotilla a stále ho zadržiavajú izraelské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Španielsky konzul v Tel Avive bude naďalej navštevovať Saifu Abu Kesheka, aby mu poskytol „plnú ochranu a je tiež v nepretržitom kontakte s jeho rodinou“, uviedli zdroje ministerstva zahraničných vecí. „Španielska vláda požaduje jeho okamžité prepustenie a rešpektovanie všetkých jeho práv,“ doplnil zdroj.
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila sa postavili v utorok pred súd v meste Aškelon počas druhého pojednávania. „Súd schválil predĺženie ich väzby do nedele rána,“ uviedla Miriam Azemová z izraelskej organizácie Adalah poskytujúcej právnu pomoc členom flotily.
V samostatnom vyhlásení Adalah uviedla, že dvojica je vystavená neustálemu zneužívaniu. „Sú v úplnej izolácii, v celách majú zapnuté osvetlenie s vysokou intenzitou a pri každom presune vrátane lekárskych prehliadok majú zaviazané oči,“ ozrejmila. Izraelské úrady popreli tieto obvinenia.
Podľa Adalaha úrady obvinili oboch mužov z viacerých trestných činov vrátane „napomáhania nepriateľovi v čase vojny“ a „členstva v teroristickej organizácii, ktorej tiež poskytujú svoje služby“. Voči osobám však doposiaľ neboli vznesené formálne obvinenia. Právnici z Adalah ale spochybnili právomoc štátu a argumentovali, že došlo k „nezákonnému únosu“ dvoch aktivistov v medzinárodných vodách.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že títo aktivisti sú napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na palestínske militantné hnutie Hamas. Keshek je podľa rezortu diplomacie vedúcim členom PCPA a Ávila je takisto napojený na túto skupinu a „podozrivý z nelegálnej aktivity“.
Lode iniciatívy s pomocou pre Pásmo Gazy zadržala izraelská pobrežná stráž minulý týždeň vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku spolu s približne 175 aktivistami. Ávilu a Kesheka previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných aktivistov prepustili.
Španielsky konzul v Tel Avive bude naďalej navštevovať Saifu Abu Kesheka, aby mu poskytol „plnú ochranu a je tiež v nepretržitom kontakte s jeho rodinou“, uviedli zdroje ministerstva zahraničných vecí. „Španielska vláda požaduje jeho okamžité prepustenie a rešpektovanie všetkých jeho práv,“ doplnil zdroj.
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila sa postavili v utorok pred súd v meste Aškelon počas druhého pojednávania. „Súd schválil predĺženie ich väzby do nedele rána,“ uviedla Miriam Azemová z izraelskej organizácie Adalah poskytujúcej právnu pomoc členom flotily.
V samostatnom vyhlásení Adalah uviedla, že dvojica je vystavená neustálemu zneužívaniu. „Sú v úplnej izolácii, v celách majú zapnuté osvetlenie s vysokou intenzitou a pri každom presune vrátane lekárskych prehliadok majú zaviazané oči,“ ozrejmila. Izraelské úrady popreli tieto obvinenia.
Podľa Adalaha úrady obvinili oboch mužov z viacerých trestných činov vrátane „napomáhania nepriateľovi v čase vojny“ a „členstva v teroristickej organizácii, ktorej tiež poskytujú svoje služby“. Voči osobám však doposiaľ neboli vznesené formálne obvinenia. Právnici z Adalah ale spochybnili právomoc štátu a argumentovali, že došlo k „nezákonnému únosu“ dvoch aktivistov v medzinárodných vodách.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že títo aktivisti sú napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na palestínske militantné hnutie Hamas. Keshek je podľa rezortu diplomacie vedúcim členom PCPA a Ávila je takisto napojený na túto skupinu a „podozrivý z nelegálnej aktivity“.
Lode iniciatívy s pomocou pre Pásmo Gazy zadržala izraelská pobrežná stráž minulý týždeň vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku spolu s približne 175 aktivistami. Ávilu a Kesheka previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných aktivistov prepustili.