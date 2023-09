Madridčanom odporučili nevychádzať von, očakávajú rekordné zrážky

Madrid 3. septembra (TASR) - Obyvateľom Madridu v nedeľu odporučili, aby nevychádzali zo svojich domovov. Španielska metropola sa totiž pripravuje na prívalové dažde a búrky, ktoré už zasiahli niektoré iné časti Španielska, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Španielska štátna meteorologická služba AEMET vydala na nedeľu najvyšší, a síce červený, stupeň výstrahy pred extrémne nebezpečným počasím pre Madridské spoločenstvo, provinciu Toledo aj mesto Cádiz. Uviedla tiež, že len v samotnom v Madride by mohlo v priebehu 12 hodín spadnúť až 120 litrov zrážok na meter štvorcový.



"Vzhľadom na výnimočnú a abnormálnu situáciu, v ktorej sa čakajú rekordné zrážky, žiadam obyvateľov Madridu, aby dnes zostali doma," napísal starosta Madridu José Luis Martinez-Almeida na platforme X, predtým známej ako Twitter. Madridské záchranné služby poslali obyvateľom aj textové správy, v ktorých ich varovali pred hrozbou záplav a odporúčali im nepoužívať vozidlá.



Najvyššia španielska futbalová súťaž La Liga pre výstrahu odložila večerný zápas medzi klubmi Atlético Madrid a Sevilla FC, ktorý sa mal konať na madridskom štadióne Wanda Metropolitano.



Reuters uvádza, že v skorých popoludňajších hodinách sa nad Madridom zbiehali búrkové mraky, mnoho ľudí však napriek tomu bolo vonku ako zvyčajne.



Nevychádzať von nariadili až do odvolania aj obyvateľom 10-tisícového prímorského mesta Alcanar ležiaceho v provincii Tarragona na severovýchode Španielska. Zároveň im odporučili, aby sa zdržiavali na horných poschodiach svojich domov. V tomto meste totiž spadlo za 24 hodín dovedna 215 litrov zrážok na meter štvorcový, uvádza agentúra DPA.



Očakáva sa, že búrky, krupobitie, prívalové dažde a silný vietor budú v niektorých častiach Španielska pretrvávať prinajmenšom do pondelňajšieho rána. Španielska železničná spoločnosť Renfe informovala, že pre silné búrky bola pozastavená vlaková doprava medzi Valenciou a Barcelonou. Pre záplavy bolo v oblasti uzavretých aj niekoľko ciest a parkov. Výčinom počasia sa pripisuje aj sobotné úmrtie dvoch mužov vo veku 31 a 34 rokov, ktorí sa utopili v provincii Zaragoza.