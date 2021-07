Madridská polícia čelí kritike pre zásah na proteste proti homofóbii

Madrid 6. júla (TASR) - Polícia v Madride sa dostala v utorok pod paľbu kritiky za to, že jej príslušníci použili v pondelok večer obušky voči demonštrantom, ktorí v španielskom hlavnom meste protestovali proti homofóbii. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že videozáznamy z tohto protestu zachytili policajtov pri tom, ako takýmto spôsobom zasahujú voči demonštrantom, a to bez akéhokoľvek zjavného dôvodu.



Kritici obvinili bezpečnostné zložky, že sa k násilnej reakcii voči ľavicovo orientovaným demonštrantom uchýlili príliš rýchlo. DPA v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že španielska polícia v minulosti nezasiahla napríklad voči pravicovým demonštrantom, ktorí na verejnosti hajlovali, spievali zakázané piesne či mávali zástavami zakázaných organizácií.



Mónica Garcíová, šéfka ľavicovej regionálnej strany Más Madrid (Viac Madridu), odsúdila na Twitteri policajný zásah ako neprimerane krutý a vedenie polície i konzervatívnu regionálnu vládu Madridu žiadala o vysvetlenie.



Polícia svoj tvrdý zákrok voči demonštrantom zdôvodnila tvrdením, že niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov rôzne predmety. Na videozáznamoch z protestu však takéto správanie zaznamenané nie je, uvádza DPA. Regionálna vláda oznámila, že incident prešetrí.



V pondelok vyšli do ulíc viacerých španielskych miest tisíce ľudí. Ich protesty vyvolalo nedávne úmrtie 24-ročného Samuela Luiza, na ktorého zaútočila v meste A Coruňa v sobotu skoro ráno, keď odchádzal z nočného klubu, skupina ľudí. Podľa očitých svedkov ho útočníci vážne zranili, pričom vykrikovali homofóbne heslá. Luiz zomrel krátko nato v nemocnici.