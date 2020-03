Konferenčné centrum v Madride zmenili na poľnú nemocnicu

Madrid 22. marca (TASR) - Konferenčné centrum v španielskej metropole Madrid sa zmenilo na provizórnu poľnú nemocnicu pre pacientov nakazených koronavírusom. Celkovo v nej má byť až 5500 nemocničných lôžok, takže by malo ísť o najväčšie takéto zariadenie v Európe, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza okrem toho v nedeľu oznámila, že požiada parlament, aby predĺžil stav núdze platný na celom území krajiny o ďalších 15 dní, až do 11. apríla. Stav núdze bol v Španielsku vyhlásený 14. marca na 15 dní a musí byť opakovane predlžovaný.



Provizórna poľná nemocnica začala vznikať vo veľkom konferenčnom centre IFEMA v Madride, kde už umiestnili približne 1300 z plánovaných 5500 lôžok, z toho 500 bude vyhradených pre jednotku intenzívnej starostlivosti.



Vojaci tam od soboty večera presunuli už asi dve stovky pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v bežných madridských nemocniciach. Do konca víkendu by tam malo byť hospitalizovaných už viac ako 300 nakazených.



Na provizórne nemocnice už v oblasti Madridu, v ktorej v rámci Španielska evidujú najviac chorých, premenili viaceré hotely, kde poskytujú liečbu pacientom s miernym priebehom ochorenia. Tieto opatrenia majú zmierniť nápor, ktorému sú vystavené madridské nemocnice.



V Španielsku zaznamenali v priebehu 24 hodín (do nedeľňajšieho popoludnia) ďalších 394 prípadov úmrtia na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaze doposiaľ podľahlo 1720 ľudí, infikovaných bolo 28.572 osôb.



Oproti sobote stúpol v Španielsku počet potvrdených nových prípadov nákazy o 3646, čo je nárast o 14,6 percenta. Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s pandémiou koronavírusu varovalo, že počet prípadov nákazy sa v nadchádzajúcich dňoch môže ešte zvýšiť.