Madridské múzeá opäť privítali návštevníkov

Madrid 6. júna (TASR) - Múzeá a galérie v španielskom hlavnom meste Madrid v sobotu po takmer trojmesačnej prestávke, ktorú si vyžiadali opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, opätovne otvorili svoje brány pre návštevníkov. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Návštevníci svetoznámych inštitúcií ako Museo del Prado, Museo Reina Sofía či Museo Thyssen-Bornemisza však musia dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť a mať tvárové rúško. Vláda zatvorila štátne múzeá 12. marca. Opatrenia sa v Španielsku zmierňujú iba postupne, pričom Madrid bol jednou z najpostihnutejších oblastí.



"Naozaj som sa veľmi tešil na návrat do týchto miest. Vidieť, ako sa to vracia späť k životu, je pre mňa veľmi emocionálne," uviedol vysokoškolský študent Alejandro Elizalde.



Museo del Prado a Museo Reina Sofía nie sú ešte úplne sprístupnené, ale mnohé majstrovské diela vrátane obrazov od Diega Velázqueza a Francisca Goyu v Museo del Prado či Picassova "Guernica" v Museo Reina Sofía sú vystavené.



Medzi zdravotné opatrenia, ktoré sú stále v platnosti, patrí aj obmedzená kapacita, vydávanie časeniek pre návštevníkov a meranie ich telesnej teploty pred vstupom do budovy. Mnoho ľudí postrehlo nezvyčajné ticho, ktoré teraz panuje v madridských múzeách, kde za normálnych okolností prúdia davy turistov.



Španielsko dosiaľ zaznamenalo 27.134 úmrtí na COVID-19 a 240.978 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Od pondelka úrady pristúpia v Madride a Barcelone k ďalšiemu uvoľňovaniu reštrikcií - povolené bude sedieť vnútri barov a reštaurácií; doteraz smeli zákazníci tráviť čas len na vonkajších terasách.



Vo vyše polovici krajiny sa tiež znovu otvoria i nočné kluby, hoci tancovanie ešte povolené nebude. Vláda navrhla, aby bol tanečný parket v týchto prevádzkach využitý pre stoly.



Šírenie nového koronavírusu v Španielsku je z veľkej časti pod kontrolou. Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón povedal, že hlavnou výzvou je teraz zabezpečiť, aby sa do krajiny nedostala nákaza zo zahraničia. Španielsko, ktoré pandémia zasiahla mimoriadne vážne, plánuje opätovne umožniť vstup cudzincom do krajiny od 1. júla.